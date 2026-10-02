Trofeo Città di Vico Equense-Slalom Monte Faito, soddisfazione ACI Napoli

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È tornato dopo quasi vent’anni di stop il Trofeo Città di Vico Equense-Slalom Monte Faito che ha riportato lungo le strade del Faito il pubblico e l’atmosfera delle grandi competizioni del passato.

La 22ª edizione della gara, promossa dal sodalizio vicano Aequa Motorsport, con l’organizzazione tecnica del Rombo Team e il patrocinio dell’Automobile Club Napoli, ha fatto registrare un significativo successo di pubblico e di partecipazione, con 65 piloti al via.

Podio tutto di tesserati ACI Napoli

Un ritorno particolarmente significativo anche per l’ACI Napoli, visto che i tre piloti saliti sul podio sono tesserati presso l’Automobile Club partenopeo. A conquistare la vittoria assoluta è stato il sorrentino Gianluca Miccio, al volante di una Radical SR4 1600, seguito dall’agerolese Romeo Cioffi, secondo su Radical Prosport 1400. Terzo posto assoluto per il vicano Pasquale Russo, miglior classificato tra i piloti di Vico Equense, su Radical SR4 1400.

La competizione ha confermato anche sotto il profilo organizzativo il valore del ritorno dello Slalom Monte Faito: è stata infatti completata regolarmente una manche di ricognizione e tre manche di gara, consentendo ai partecipanti e al numeroso pubblico di vivere un’intensa giornata di sport.

Le altre categorie

Grande spettacolo anche nelle diverse categorie, con la classifica riservata alle scuderie che ha visto imporsi il sodalizio della Penisola The Giant.

Sempre nel settore Slalom, da segnalare il brillante risultato dell’ercolanese Alfonso Casillo, su Elia Avrio 1150 con i colori della Scuderia Vesuvio, che ha conquistato il terzo posto assoluto al 7° Slalom di Altomonte, disputato in provincia di Cosenza e valido per il Trofeo d’Italia della specialità.

Positivo, infine, anche il bilancio nel karting giovanile. Il tredicenne sangiuseppese Luigi D’Ascoli è stato protagonista dell’ultima prova del Campionato Italiano ACI Karting, disputata sul Circuito di Viterbo, dove ha dominato il week-end nella categoria OK-N Junior, chiudendo il campionato al quinto posto finale.

Antonio Coppola, Presidente ACI Napoli

«Il ritorno del Trofeo Città di Vico Equense dopo quasi vent’anni rappresenta una bella notizia per tutto il movimento automobilistico della nostra provincia – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola. Il fatto che il podio sia stato conquistato interamente da tre nostri piloti è motivo di particolare soddisfazione e testimonia la qualità e la vitalità dei nostri associati. A tutti gli organizzatori, ai piloti e agli appassionati va il nostro apprezzamento per aver riportato sul Monte Faito una competizione che appartiene alla storia sportiva del territorio».