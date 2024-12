Troppo forte Trento per il Napoli Basket

- pubblicità -

Ancora una volta la S.S. Napoli Basket deve rinviare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Gli azzurri, ancora privi degli infortunati Green e Saccoccia, cedono al termine di una gara combattuta ed equilibrata fino alla fine alla capolista imbattuta del campionato Trento con il punteggio finale di 90-83.

I primi punti di Napoli sono firmati da Bentil. Totè con una schiacciata firma la parità 5-5, ma Trento allunga 9-5. Si segna poco nel primo periodo. A tre minuti dalla fine il punteggio recita 14-9 per Trento con la bomba di Forray. La capolista del campionato allunga nel finale portandosi sul 17-9. Dopo un buon avvio di gara, Napoli è sotto alla fine del primo quarto 22-14.

Anche in avvio di secondo quarto si segna poco. Napoli perde molte palle in attacco e va sotto di 11 lunghezze. Pangos prova a ricucire con assist e canestro. A metà periodo gli azzurri accorciano a meno 4 sul 27-23. La bomba di Treier porta Napoli a meno tre. Totè tiene gli azzurri a contatto con Trento. A due minuti dall’ intervallo lungo Trento è avanti 33-30. Ellis segna da tre e riporta Trento a più 6. Ma Napoli è ritornata in partita e va al riposo sotto nel punteggio di sole 5 lunghezze sul 38-33.

In avvio del terzo periodo Napoli piazza subito 4-0 di parziale. Ma Trento replica con quattro bombe consecutive riportandosi a più 10 sul 52-42. Napoli è comunque in partita e si riporta a meno 5 con la seconda bomba realizzata dallo scatenato Woldetensae sul 54-49. Ma Lamb segna la sua terza bomba consecutiva e ricaccia Napoli a meno 8. Immediata la replica di Bentil che segna finalmente da tre. A tre dalla fine del terzo quarto il punteggio vede Trento avanti di 5 sul 59-54. Gli azzurri lottano ed il terzo tempo si chiude sul punteggio di 61-59 con la clamorosa bomba realizzata da Treier.

Bentil firma in apertura dell’ ultimo e decisivo quarto la parità 61-61. Immediata la replica di Trento che con un parziale di 14-2 tocca il massimo vantaggio più 12 sul 75-63. Ma Napoli non è mai doma e si riporta a meno 7 con un break 0-5. Lamb non si ferma più da tre. Lo stesso fa Bentil che firma con una bomba il punto numero 23. A metà dell’ ultimo tempo il punteggio è di 78-71 per Trento. Copeland e Manning Jr non riescono a sbloccarsi. La capolista Trento torna a più 11 e Valli è costretto a chiamare time out. Con due azioni da tre punti Copeland e Woldetensae riportano gli azzurri a meno 4 sul punteggio di 83-79 a due minuti dalla fine. Ma Lamb è devastante e con l’ennesima bomba riporta Trento a più 7. Totè e Woldetensae dalla lunetta riportano in un finale incandescente Napoli sul meno 3 sul 86-83. Nel finale gli azzurri falliscono due attacchi decisivi e Trento riesce a mantenere l’imbattibilità chiudendo la gara sul punteggio finale di 90-83 superando Napoli che ha lottato per tutta la gara sfiorando la prima vittoria in campionato.

Dichiarazioni di Coach Giorgio Valli:

“Chiaro che l’esordio contro i primi in classifica è sempre complicato, però devo dire che lo spirito dei ragazzi c’è stato per tutta la partita. Dobbiamo migliorare tanto la condizione atletica, perché giocare contro una squadra che fa della corsa e contropiede la propria arma è molto complicato, arrivavamo al tiro un po’ stanchi, anche perché sappiamo che siamo questi e di conseguenza abbiamo preso dei canestri per stanchezza. Nella rimonta abbiamo sbagliato tiri facili da sotto e qualche tiro libero, così da essere costretti ad inseguire per 40 minuti. Ho avuto però buone risposte da tutti, ho dovuto spostare alcuni giocatori in ruoli diversi ed abbiamo tamponato tanti nostri limiti, bene il numero delle palle perse che è stato limitato. Non deve mai mancare lo spirito difensivo che non regali facili canestri, purtroppo è successo e su questo bisogna migliorare, però devo dire che era difficile rimanere in partita fino a 40 secondi dalla fine. Non è una consolazione ma un punto di partenza.”

Dichiarazioni di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva S.S. Napoli Basket:

“Abbiamo fatto un lavoro durante la partita molto serio in casa della capolista imbattuta Trento una squadra che gioca benissimo. Purtroppo c’è mancato qualcosa. Noi pensiamo che questa cosa la troveremo con il ritorno di Green che è uno dei nostri leader. Non possiamo fare altro che continuare a lottare con questa mentalità che dobbiamo avere per andare su tutti i campi provando a vincere. Oggi questo non è stato possibile, ma dobbiamo vedere le cose positive perché questo è l’unico modo per poter uscire da questa situazione.”

Dolomiti Energia Trentino – S.S. Napoli Basket 90-83

(22-14, 16-19, 23-26, 29-24)

Tabellino:

Bentil 23, Totè 18, Woldetensae 16, Pangos 12, Treier 7, Copeland 6, Manning Jr. 1, De Nicolao, Fiodo n.e., Mabor n.e.

Gli azzurri torneranno in campo domenica 8 dicembre alle ore 12:00 contro la UnaHotels Reggio Emilia, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A.