Tutto pronto per il Roller Skating Festival

Il Roller Skating Festival 2025 si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre sul Lungomare Caracciolo (altezza Rotonda Diaz) e offrirà un fitto programma di gare ufficiali, attività gratuite, spettacoli, corsi, aree prova, il tutto pensato per sportivi, appassionati e famiglie.
L’evento è organizzato da ASD OneLine Skating School e ASD Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute, ASL, Skate Italia, FISI (federazione italiana sport invernali) e Fondazione Cannavaro Ferrara.
Attività principali:
· Gare ufficiali FISR e competizioni dimostrative
· Campionato Italiano Assoluto di Maratona
· Corsi di formazione per atleti e istruttori
· Discipline inclusive con istruttori certificati
· Spettacoli e contest dal vivo
· Aree prova per bambini e principianti
· Noleggio pattini disponibile in loco
La partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro
Sarà inoltre presente l’ASL Napoli 1 Centro con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le sue due strutture operative:
· UOC Epidemiologia, Prevenzione e Registro Tumori
· UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale
Il personale delle due unità sarà impegnato in attività di counselling breve, distribuzione di gadget e divulgazione di opuscoli, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su importanti temi legati alla salute. Le attività mireranno a:
· Promuovere una sana alimentazione
· Promuovere il movimento e contrastare la sedentarietà
· Promuovere le vaccinazioni dell’adulto
· Prevenire le infezioni sessualmente trasmesse
· Promuovere la diagnosi precoce dell’HIV
· Promuovere lo screening dell’epatite C
· Sensibilizzare sui sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento
Programma delle competizioni ufficiali
Sabato 4 ottobre 2025
· Ore 08:00 – Campionato Italiano Assoluto di Maratona
· Ore 11:00 – Skate Contest RSF Napoli
· Ore 14:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Free Jump
· Ore 17:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – High Jump
· Ore 18:00 – Esibizione pattinaggio artistico
Domenica 5 ottobre 2025
· Ore 09:00 – RSF Sprint Race Napoli – 100 metri su strada
· Ore 11:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Roller Cross
· Ore 12:30 – Esibizione Bmx
· Ore 16:00 – Esibizione FreeStyle
· Ore 16:30 – Esibizione Bmx
· Ore 17:00 – Esibizione pattinaggio artistico
Tutte le competizioni sono riconosciute dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e si svolgeranno con la presenza di giudici federali.
Partner e attività collaterali
Il festival ospiterà anche aree tematiche e attività collaterali grazie alla collaborazione con brand e associazioni sportive:
· Rollerblade, Decathlon – test di nuovi prodotti
· Area Hockey in Linea by Decathlon
· Skiroll e attività estive con Snow Club One e FISI
· Prove gratuite di pattinaggio con One Skating School Napoli
Sponsor tecnico: Kaze Club
Partner ufficiali: Acqua Santo Stefano, Snellife, Eurosup, Ail, Ass. teniamoci per Mano Onlus distretto di Napoli, SSG security multiservice, Le3p integratori e Glm farma cosmetica, Wake Up Animazione di Vincenzo Maio, Club Bikers Brotherhorder LEMC
Info utili
📍 Dove: Lungomare Caracciolo – Rotonda Diaz, Napoli
📅 Quando: Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025
🎟️ Ingresso libero – Attività gratuite per tutti
Segui il Festival
🌐 Sito ufficiale: www.rollerskatingfestival.it
📷 Instagram: @rollerskatingfestivalnapoli
