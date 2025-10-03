Tutto pronto per il Roller Skating Festival

- pubblicità -

Il Roller Skating Festival 2025 si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre sul Lungomare Caracciolo (altezza Rotonda Diaz) e offrirà un fitto programma di gare ufficiali, attività gratuite, spettacoli, corsi, aree prova, il tutto pensato per sportivi, appassionati e famiglie.

L’evento è organizzato da ASD OneLine Skating School e ASD Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute, ASL, Skate Italia, FISI (federazione italiana sport invernali) e Fondazione Cannavaro Ferrara.

Attività principali:

· Gare ufficiali FISR e competizioni dimostrative

· Campionato Italiano Assoluto di Maratona

· Corsi di formazione per atleti e istruttori

· Discipline inclusive con istruttori certificati

· Spettacoli e contest dal vivo

· Aree prova per bambini e principianti

· Noleggio pattini disponibile in loco

La partecipazione dell’ASL Napoli 1 Centro

Sarà inoltre presente l’ASL Napoli 1 Centro con il Dipartimento di Prevenzione, attraverso le sue due strutture operative:

· UOC Epidemiologia, Prevenzione e Registro Tumori

· UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale

Il personale delle due unità sarà impegnato in attività di counselling breve, distribuzione di gadget e divulgazione di opuscoli, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su importanti temi legati alla salute. Le attività mireranno a:

· Promuovere una sana alimentazione

· Promuovere il movimento e contrastare la sedentarietà

· Promuovere le vaccinazioni dell’adulto

· Prevenire le infezioni sessualmente trasmesse

· Promuovere la diagnosi precoce dell’HIV

· Promuovere lo screening dell’epatite C

· Sensibilizzare sui sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento

Programma delle competizioni ufficiali

Sabato 4 ottobre 2025

· Ore 08:00 – Campionato Italiano Assoluto di Maratona

· Ore 11:00 – Skate Contest RSF Napoli

· Ore 14:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Free Jump

· Ore 17:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – High Jump

· Ore 18:00 – Esibizione pattinaggio artistico

Domenica 5 ottobre 2025

· Ore 09:00 – RSF Sprint Race Napoli – 100 metri su strada

· Ore 11:00 – Trofeo Nazionale RSF Napoli – Roller Cross

· Ore 12:30 – Esibizione Bmx

· Ore 16:00 – Esibizione FreeStyle

· Ore 16:30 – Esibizione Bmx

· Ore 17:00 – Esibizione pattinaggio artistico

Tutte le competizioni sono riconosciute dalla FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e si svolgeranno con la presenza di giudici federali.

Partner e attività collaterali

Il festival ospiterà anche aree tematiche e attività collaterali grazie alla collaborazione con brand e associazioni sportive:

· Rollerblade, Decathlon – test di nuovi prodotti

· Area Hockey in Linea by Decathlon

· Skiroll e attività estive con Snow Club One e FISI

· Prove gratuite di pattinaggio con One Skating School Napoli

Sponsor tecnico: Kaze Club

Partner ufficiali: Acqua Santo Stefano, Snellife, Eurosup, Ail, Ass. teniamoci per Mano Onlus distretto di Napoli, SSG security multiservice, Le3p integratori e Glm farma cosmetica, Wake Up Animazione di Vincenzo Maio, Club Bikers Brotherhorder LEMC

Info utili

📍 Dove: Lungomare Caracciolo – Rotonda Diaz, Napoli

📅 Quando: Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025

🎟️ Ingresso libero – Attività gratuite per tutti

Segui il Festival

🌐 Sito ufficiale: www.rollerskatingfestival.it

📷 Instagram: @rollerskatingfestivalnapoli