Udinese-Napoli, orario confermato alle 20:45. Stadio aperto con maxischermi, ingresso a 5€.

Dal vertice in Prefettura a Napoli arriva la conferma che la sfida contro l’Udinese che potrebbe assegnare la matematica dello Scudetto agli azzurri resta programmata per giovedì sera alle 20.45. “Si gioca alle 20.45”.

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto giovedì sera per permettere ai tifosi di assistere in diretta su un maxischermo alla partita Udinese-Napoli, che si disputerà come previsto giovedì 4 maggio alle ore 20:45.



Lo ha annunciato il prefetto di Napoli Claudio Palomba in conferenza stampa al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alla quale hanno partecipato il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.

Costerà 5 euro il biglietto per accedere allo stadio. Il costo sarà identico per tutti i settori e l’incasso sarà devoluto in beneficenza., ha detto il presidente del Napoli. I maxischermi saranno otto, collocati di fronte ad ogni settore. Fino alle ore 18 di oggi gli abbonati del Napoli alla stagione 2022-23 potranno esercitare la prelazione sulla vendita dei biglietti per giovedì sera. Dalle ore 18 la vendita sarà aperta a tutti. La vendita dei biglietti al prezzo simbolico di 5 euro si svolgerà attraverso i consueti canali di vendita dei biglietti per le partite casalinghe del Napoli.