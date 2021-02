Un Napoli generoso batte la Juve, decide un rigore di Insigne segnalato dal Var.

Serie A: in campo Napoli-Juventus 1-0

1-0 GOL al 32′! Rete di Insigne. Il capitano del Napoli si presenta dal dischetto e spedisce il pallone all’angolo alto alla destra di Szczesny.

Il rigore è stato assegnato dopo l’on field review dell’arbitro Doveri che non aveva visto in presa diretta la manata di Chiellini su Rrahmani.



Il Napoli batte la Juventus 1-0 in un anticipo della 22/a giornata della Serie A e aggancia momentaneamente a quota 40 punti Lazio e Roma, che giocano domani. A decidere la sfida del San Paolo è un rigore di Insigne – con dedica alla moglie per S,Valentino – che interrompe la striscia di vittorie dei bianconeri che durava da tre giornate.

La squadra di Pirlo resta terza in classifica con 42 punti, ma potrebbe essere superata dalle romane. (ANSA).

La Juventus, reduce in campionato da tre vittorie consecutive, lascia al Maradona l’intero bottino di tre punti: il Napoli vince per 1-0, gol su rigore di Insigne al 31′.

Per il capitano è il centesimo centro in maglia azzurra, in una serata di gelo che dà respiro alla squadra e all’allenatore Gattuso dopo le tensioni delle ultime settimane. Con la vittoria il Napoli sale a 40 punti in classifica, a meno due dai bianconeri con i quali dovrà ancora essere recuperato il match di andata.