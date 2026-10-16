Union Gas e Luce Neapolis Marathon, aperto il villaggio in Piazza Plebiscito

- pubblicità -

La sesta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la maratona partenopea in programma domenica 18 ottobre, entra nel vivo: oggi, venerdì 16 ottobre, si inaugura infatti il Neapolis Marathon Village collocato in piazza del Plebiscito, dove oltre a trovare spazio gli stand di sponsor e partner, sono individuate anche le aree dove verranno distribuiti pettorali e pacchi gara per gli oltre 8.000 atleti iscritti.

Un villaggio che per i due giorni che precedono la gara (con partenza alle ore 8 e arrivo proprio in piazza del Plebiscito anche per la Union Gas e Luce Neapolis Half e per la Eurospin Neapolis Sea Run) vivrà di un programma estremamente ricco: si parte venerdì 16 ottobre con l’apertura ufficiale prevista alle ore 10.

A seguire sarà il momento delle scuole coinvolte (ore 10.15 istituto comprensivo D’Acquisto-Leone di Pomigliano d’Arco, 11.30 comprensivo D’Ovidio-Nicolardi-E.A. Mario di Napoli, 11.45 comprensivo Mameli di Nola e ore 12.30 comprensivo Falcone di Pomigliano d’Arco) intervallate dall’intervento di Asia Napoli (ore 11), dalla Compagnia della rosa e della spada Asd (ore 12) e da Rebimolle With Dancers (ore 13).

Nel pomeriggio, dopo i saluti e la presentazione del percorso, spazio alla musica con Lo.Ma.Re di Napoli (ore 15.15), Jen Quirito (16), musicisti associati-Homo Samens e Santkool (17.30) e Ghaziya danza del ventre (18.30).

Sabato 17

Sabato, dopo i saluti e la nuova presentazione del percorso alle 10, si parte con la Neapolis Young Run Tresholders riservata ai più piccoli (10.30), prima della presentazione alle 11 della Shake Out Run (la cui partenza è fissata a mezzogiorno). Star music alle 11.15 e dj set Umberto Mazzei (12.30) chiuderanno in programma mattutino, caratterizzato anche dalla presentazione dei top atleti, in programma al Royal Continental alle 12.30.

Nel pomeriggio si riprende alle 14.30 con la prima delle due Royal Group hotel & resort Neapolis Discovery, camminate ludico-motorie con partenza da piazza del Plebiscito e arrivo nella zona del Royal Continental (la seconda è prevista alle 17). Alle 15 saliranno sul palco Giacomo Leone, Roberto Di Sante, Marco Raffaeli e Andrea Marrone. Alle 16 Voice of Balance di Manuela Renno, mentre alle 17 è prevista la presentazione dei pacer, i cento “angeli” che guideranno i podisti durante le gare di domenica. A chiudere ‘E Zezi (17.45) e Campania Danza in Chopino (18.30).