Universiadi, al via la vendita di biglietti ed abbonamenti. la visita dell’ambasciatrice del Regno Unito. Prosegue il viaggio della Torcia Olimpica. 427 arbitri impegnati nelle gare.

Parte il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti dell’Universiade Napoli 2019. Domani, 7 giugno, dalle ore 10 sarà possibile procedere all’acquisto online tramite il sito ufficiale dell’Universiade www.universiade2019napoli.it o presso i punti vendita previsti dalla rete nazionale Vivaticket.

Prezzi alla portata di tutti: il costo dei singoli biglietti per le gare, infatti, è di 5 euro intero e 3 euro ridotto, quindi per gli under 18, gli over 65, le delegazioni e associazioni sportive, gli studenti universitari e i militari. Per le qualificazioni, invece, il prezzo sarà di 3 euro.

Per gli appassionati di sport è possibile anche comprare un abbonamento per disciplina. Anche in questo caso c’è una distinzione tra il biglietto intero e il ridotto. Si va dai 30 euro intero per nuoto e taekwondo – che scende a 18 euro per il ridotto – ai 15 euro intero per judo e pallanuoto, 9 euro per i ridotti. Gli abbonamenti per nuoto e atletica valgono solo per le gare pomeridiane e per accedere alle sessioni mattutine della stessa giornata è necessario comprare il biglietto singolo.

Per la Cerimonia di apertura allo Stadio San Paolo di Napoli, il 3 luglio, il prezzo intero del biglietto è di 15 euro, 5 euro il ridotto. Ogni impianto avrà una biglietteria aperta un’ora prima delle gare. L’accesso agli impianti sarà permesso circa 45 minuti prima dell’orario di inizio della competizione.

L’Ambasciatrice in Italia della Gran Bretagna, Jill Morris, accompagnata dallo Staff della Sede diplomatica di via Venti Settembre a Roma e dal Capo della delegazione sportiva britannica ai Giochi universitari di luglio, Stew Fowley, è stata in visita ufficiale stamane al quartier generale dell’Universiade Napoli 2019, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Ad accogliere l’Ambasciatrice Morris e la delegazione britannica il Commissario Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile, il Coordinatore generale della FISU, Adam Sotiriadis, la Coordinatrice dei rapporti sportivi istituzionali della manifestazione, Manuela Di Centa, il Responsabile dei servizi alle Delegazioni, Francis Cirianni, l’Assessore comunale alle Politiche giovanili, Alessandra Clemente.

Il Commissario Basile nel corso del suo intervento introduttivo ha ripercorso le fasi che hanno portato Napoli e la Campania ad ospitare la XXX Summer Universiade, sottolineando il grande lavoro messo in campo dalla Regione Campania, che ha fortemente voluto l’evento, finanziando anche la ristrutturazione di oltre 60 impianti sportivi, che durante l’evento ospiteranno gare e allenamenti, e successivamente costituiranno un lascito importante per i giovani di tutto il territorio regionale. Manuela Di Centa ha portato invece i saluti del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, affermando che lo sport unito alla formazione rappresenta il messaggio più importante da voler trasmettere alle giovani generazioni.

L’Ambasciatrice Morris ha definito quella di oggi “una bellissima visita”, congratulandosi con il Commissario Straordinario, la Regione Campania, il Comune di Napoli. “Ho visto quanto lavoro, passione ed energia, c’è nel dietro le quinte dell’organizzazione, e quanti giovani sono coinvolti in questo progetto. Inoltre – ha proseguito – grazie alla ristrutturazione di tanti impianti sportivi questo evento rappresenta anche un grande investimento per le prossime generazioni. Non ho alcun dubbio – ha poi aggiunto – sull’accoglienza che Napoli saprà offrire alle migliaia di atleti che arriveranno qui per l’Universiade. Sono certa sarà una accoglienza perfetta”. Infine, l’Ambasciatrice nel fare il suo in bocca al lupo al team britannico, agli italiani, e a tutti i partecipanti alla XXX Summer Universiade, ha concluso: “Non vedo l’ora di tornare a Napoli per la Cerimonia di inaugurazione il 3 luglio”.

Losanna è la seconda tappa del percorso della Torcia della 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Venti minuti di percorso, 1,2 km dal Synathlon della FISU al Centro Sportivo Universitario. Alle ore 11, dopo i saluti istituzionali del Segretario generale della FISU, Eric Saintrond, e del Vice Rettore dell’Università di Losanna, Benoit Frund, ha preso il via la staffetta dei sei tedofori, tutti del mondo dello sport: Davide Tizzano, campione olimpico di Canottaggio e campione del mondo di Vela, Patrizio Oliva, campione olimpico di Pugilato, Fiona Testuz, Velista dell’Universiade di Shenzen 2011, Reto Pfund, pallavolista della prossima Universiade Napoli 2019, Mike Kurt, campione del mondo di Canoa, Alja Del Ponte, oro atletica all’Universiade di Taipei 2017.

“Si rinnova per me una grande emozione – ha commentato Patrizio Oliva. Due anni fa ho avuto l’onore di portare a Napoli la Fiaccola olimpica dei giochi di Taipei 2017, l’ultima Summer Universiade. La Fiaccola, lungo il suo percorso spettacolare, è portatrice di un messaggio di amicizia, pace e fratellanza, per gli atleti e non solo. Al di là del momento sportivo, sono questi i valori che intendiamo promuovere con l’Universiade”.

Patrizio Oliva sarà tedoforo anche per la terza tappa del percorso della Torcia, lunedì 10 giugno a Milano.

Dopo Torino e Losanna, la Torcia dell’Universiade Napoli 2019 farà tappa a Milano lunedì 10 giugno. Alle ore 13.30, presso “Spazio Campania” in Piazza Fontana, si terrà la conferenza stampa “Aspettando l’Universiade, tra sport e spettacolo”. Sarà l’occasione per presentare a livello nazionale i numeri, lo scenario e le ricadute della seconda manifestazione multidisciplinare più importante dopo le Olimpiadi che si svolgerà a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio.

E non solo. Le Cerimonie della 30^ Summer Universiade metteranno Napoli al centro del mondo e celebreranno gli atleti universitari con due spettacoli indimenticabili affidati a Balich Worldwide Shows: la Cerimonia d’Apertura il 3 luglio allo Stadio San Paolo e la Cerimonia di Chiusura il 14 luglio.

In conferenza intervengono, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Commissario straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile, il direttore creativo delle cerimonie di Napoli, Marco Balich e la regista Lida Castelli che presenterà alcuni dei talenti protagonisti degli spettacoli di Napoli. Modera Gianni Merlo.

A seguire, alle ore 15, proprio da “Spazio Campania” partirà la terza tappa del percorso della Torcia dell’Universiade. Una staffetta di 15 tedofori – del mondo dello sport e delle istituzioni – che lungo un percorso di 3,1 km attraverserà il centro cittadino per portare la fiaccola olimpica all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Saranno 427 gli ufficiali di gara della XXX Summer Universiade Napoli 2019, che avranno il compito di assicurare il rispetto delle regole nelle competizioni delle 18 discipline sportive iscritte alla manifestazione.

Il carattere globale dell’evento, con atleti provenienti da 127 Paesi, si rispecchia anche nella lista dei direttori di gara. Gli arbitri arriveranno infatti da 88 Paesi dei cinque Continenti. La compagine italiana è la più numerosa, con 61 ufficiali di gara, seguita dalla Federazione Russa, 18, e Usa, 16. Dal Giappone arriveranno 13 arbitri, 12 rispettivamente da Canada, Francia, Corea del Nord.

Ci sono poi 33 direttori di gara provenienti da altrettanti Paesi, tra cui Siria, Butan, Vietnam, Panama, Kazakhstan, Colombia, Azerbaijan, Honduras. La maggior parte degli arbitri proviene dall’Europa, quindi Asia, Americhe, Africa e Oceania.