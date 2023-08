Universiadi, altre 2 medaglie per Viola Scotto di Carlo

E’ un apoteosi per Viola Scotto di Carlo. La nuotatrice di Bacoli sbanca le Universiadi in programma in questi giorni in Cina. Prima giunge il bronzo nei 50 farfalla dove arriva terza sul podio con il tempo di 26”01, alle spalle della cinese Zhang e della sudafricana Gallagher. L’atleta conquista il bronzo anche nella staffetta 4×100 mista alle spalle di Cina e Polonia. La Scotto di Carlo segna il personale di 54”27 gareggiando per i colori azzurri insieme a Simone Stefani, Alessandro Pinzuti e Giulia D’Innocenzo. “Veramente non ho più parole, Viola è veramente irresistibile e ha ancora tantissimi margini di miglioramento, questa è una vittoria dei Campi Flegrei nel mondo”, ha dichiarato Ottorino Altieri. Nei prossimi giorni la nuotatrice di Bacoli sarà impegnata nei 100 farfalla e nei 50 e 100 stile libero dove punta a conquistare altre medaglie. “E’ un vanto per la nostra società ma soprattutto il risultato che i tecnici del settore nuoto stanno portando avanti da tantissimo tempo – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. I successi di Viola Scotto di Carlo sono soprattutto prima i suoi, dovuti alla sua determinazione, ma anche di Fabrizio Fusco che la segue quotidianamente e di tutto il settore tecnico del nuoto della nostra società”.

