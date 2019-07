Universiadi, bronzo sub iudice per Ilaria Cusinato. Le altre gare in programma in giornata.

Esordio di bronzo per la portabandiera Ilaria Cusinato. L’attesissima nuotatrice veneta ha chiuso al terzo posto la gara dei 400 misti col tempo di 4:40.18, distaccata per due centesimi dalla statunitense Pfeifer, mentre l’altra americana Sargent si è imposta in 4:37.95 grazie a un’eccellente seconda metà di gara. Dopo l’esordio, Ilaria Cusinato riproverà a conquistare la medaglia d’oro nei 200 misti e nei 400 farfalla. La gara è però al vaglio dei giudici per un reclamo presentato dalla britannica Abbie Wood.

È di nuovo il momento delle stelle dell’Universiade: dopo il bronzo nel nuoto di Ilaria Cusinato e l’argento di Matteo Ciampi, nella ginnastica artistica alle ore 15,30 al PalaVesuvio c’è l’esordio di Carlotta Ferlito, l’ultima tedofora nella cerimonia di apertura della manifestazione, che sarà in gara con Lara Mori e Martina Rizzelli. In mattinata tornano anche i tuffi alla Piscina della Mostra d’Oltremare: alle ore 12 al trampolino dei 3 metri c’è Laura Bilotta, mentre alle 17 nel sincronizzato misto torna Bilotta con Gabriele Auber, bronzo stamattina dal trampolino di un metro. In mattinata il via anche al torneo di tennis negli impianti del Circolo Tennis e Lungomare: lo start è alle ore 9, sul Centrale il secondo incontro vede protagonista l’azzurro Gian Marco Ortenzi contro Michal Marko. Sempre sul Centrale c’è poi l’azzurro Alessandro Ceppellini contro Ahmed Mouhan, mentre nel pomeriggio c’è Natasha Piludu contro Tamacohan Momkoonthod.