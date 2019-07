Universiadi, dal nuoto altra medaglia, oro per Silvia Scalia nei 50 dorso. De Luca visita la Scandone. Domani le finali di atletica leggera. Gli appuntamenti con i Carabinieri a cavallo.

Impresa azzurra alla Piscina Scandone. Silvia Scalia, primatista italiana, ha sbaragliato al concorrenza conquistando la medaglia d’oro nella sua specialità: i 50 metri dorso. Dopo il bronzo ottenuto ieri nei 100 metri, la nuotatrice di Lecco ha concesso uno splendido bis impreziosendo il bottino della spedizione azzurra. Domani dalle ore 18 sono in programma altre finali, dai 50 stile libero maschili e femminili, alle staffette nella 4×100, ai 200 metri farfalla donne.

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha assistito alle finali di nuoto svoltesi nel pomeriggio alla Scandone. Accompagnato dal Commissario Straordinario, Gianluca Basile, il Presidente De Luca si è dapprima complimentato con il personale dell’impianto ed i volontari della 30ma Summer Universiade Napoli 2019, quindi si è goduto lo straordinario evento. “Uno spettacolo gli spalti gremiti di giovani – ha dichiarato il presidente De Luca – uno spettacolo la piscina Scandone, dove è stato fatto un lavoro straordinario e a tempo di record. Grazie a tutti, gli operai, l’impresa, i dirigenti dell’Aru e quanti hanno collaborato. La Scandone, come altri settanta impianti ristrutturati con i fondi della Regione Campania ora sono un patrimonio da salvaguardare e da difendere. Lo faremo”.

Il Presidente della Regione Campania ha raggiunto l’impianto in compagnia di Massimiliano Rosolino, nuotatore partenopeo dei record con 60 medaglie conquistate in carriera e Campione Olimpico a Sidney 2000. L’Ambassador di Napoli 2019 ha fatto visita all’impianto tifando per la nazionale italiana e scattando foto con i fan. Con l’investimento di circa 6 milioni di euro che ha permesso, tra i vari interventi, la realizzazione della vasca olimpionica all’esterno, la Scandone è uno dei gioielli dell’Universiade. In tantissimi hanno affollato gli spalti, facendo registrare il tutto esaurito nella piscina di Fuorigrotta e confermando ancora una volta la passione del pubblico napoletano per gli sport d’acqua.

“È stata una scommessa vinta e va dato merito alla Regione Campania e al Comitato Organizzatore di aver creduto nella possibilità di organizzare in Campania un evento multidisciplinare come l’Universiade. Questi giochi ci lasciano in eredità un parco impianti di altissimo livello che non ha nulla da invidiare ad altri centri italiani storicamente meglio attrezzati”, prosegue Rosolino. “L’auspicio, da sportivo e campano, è che dopo Napoli 2019 si possano ospitare nella nostra terra altri eventi internazionali. Abbiamo strutture e professionalità. Il record di presenze nelle venue dimostra poi che non si vive di solo calcio ed è questo un patrimonio di inestimabile valore da trasferire alle prossime generazioni”.

Ventisette medaglie in palio: domani allo Stadio San Paolo l’atletica leggera elegge i nuovi re e regine di nove discipline. Si comincia alle ore 18.30, con la finale femminile dei 400 metri ostacoli. Poi alle 18.50 l’ultimo atto nel salto in alto maschile e la finale nei 400 metri ostacoli maschile. Alle 19 è in programma la finale del triplo femminile, alle 19.10 la finale nel giavellotto maschile, alle 19.15 la finale dei 400 metri femminili con Ayomide Folorunso candidata a una medaglia dopo aver dominato la semifinale, alle 19.30 si decreta l’oro femminile nel doppio giro di pista. Alle 19.50, la finale dei 400 metri maschili e in contemporanea si tiene la finale nel giavellotto femminile.

Non solo il normale lavoro di perlustrazioni del territorio nazionale per il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che in questa Universiade concorre ai servizi di ordine pubblico e di rappresentanza ma sarà anche presente a Napoli, Cercola e Caserta con esibizioni in diverse attività montate.

Il primo appuntamento è per giovedì 11 Luglio alle 19, quando un reparto di formazione del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo sfilerà in alta uniforme sul lungomare di Napoli fino a Piazza Plebiscito. Qui il complesso musicale eseguirà un breve concerto. Il Reggimento sarà accompagnato dalla mascotte “Briciola”, cagnolino di razza meticcia successore della prima mascotte ufficiale “Trombetta” donata come portafortuna negli anni settanta da scugnizzi napoletani.

Secondo appuntamento venerdì 12 Luglio alle 20 presso lo stadio “G. Piccolo” di Cercola, dove il gruppo Squadroni “Pastrengo” metterà in scena il carosello storico. Accompagnati dalle musiche della Fanfara a cavallo, i Carabinieri rievocheranno i momenti più importanti della storia dell’Arma e concluderanno l’esibizione con un’azione di combattimento tra due schieramenti che terminerà con lo scontro finale.

Si chiude sabato 13 Luglio alle 17.30 nei pressi della Reggia di Caserta dove il reparto si esibirà in figure tratte dal carosello storico accompagnato anche questa volta dalle musiche della Fanfara a cavallo.