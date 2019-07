Universiadi, il gran giorno della Cerimonia d’Apertura. Il film ufficiale. Ricevuta la delegazione italiana.

A poche ore dall’inizio della Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade Napoli 2019 aumentano le presenze istituzionali dall’Italia e dal Mondo. Alla già annunciata presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera Roberto Fico si aggiungono il Ministro per gli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, e i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, Simone Valente, Giuseppina Castiello e Carlo Sibilia.

A rappresentare la Regione Campania il Presidente Vincenzo De Luca e il Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio. Tra le autorità anche i sette Rettori delle Università campane: Gaetano Manfredi, dell’Università Federico II di Napoli e Presidente CRUI, Elda Morlicchio, dell’Università L’Orientale, Lucio d’Alessandro, dell’Università Suor Orsola Benincasa, Alberto Carotenuto, dell’Università Parthenope, Aurelio Tommasetti, dell’Università di Salerno, Giuseppe Paolisso, dell’Università Vanvitelli e Filippo De Rossi, dell’Università del Sannio.

Confermata la presenza anche del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del Cardinale Crescenzio Sepe e del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.

Non mancheranno Franco Carraro, delegato del Presidente Cio, Giovanni Malagò, Presidente Coni, Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli.

Tra gli ospiti internazionali particolarmente numerosi i ministri dello sport: Azad Rahimov, Azerbaijan, Douda Azoupiou, Burkina Faso, Stephan Mayer, Germania, Nikola Janovic, Montenegro, Jibril Rajoub, Palestina, Costantin Bogdan Matei, Romania, Pavel Anatoleevi Kolobkov, Federazione Russa, Ibrahim Nyelenkeh, Sierra Leone, Mehmet Kasapoglu, Turchia, Dilmurod Nabiev, Uzbekistan.

La cerimonia di apertura della 30^ Summer Universiade annovera tra i suoi ospiti la delegazione diretta da Artemis Ignatiou, Coreografa Ufficiale della Cerimonia dell’accensione della Fiamma Olimpica e fondatrice del corpo di danza “Art Dance Theater”.

Il gruppo, invitato dall’Associazione culturale Amartea, organizzatori di Isolympia, tra gli eventi collaterali dell’Universiade, ha partecipato anche la Lampadedromia a Cuma, con una coreografia inneggiante al mito di Partenope e all’antica Grecia, promosso da Afro Napoli United e dalle associazioni Amartea e I Sedili di Napoli.

“La lampadedromia – ha spiegato Fiammetta Miele, presidente di Amartea – è la corsa delle fiaccole in onore di Partenope, tra gli eventi sportivi più antichi della città. Un momento beneaugurale per Napoli che si accinge ad essere capitale dello sport mondiale”.

Le coreute Athanasia Mougiou, Olympia Zoi Thanasoula, Aglaia Sarlani, Spyridoula Daskalou, Maria Styliani Lykopoulou si sono esibite anche al MANN nei giorni scorsi e “la loro partecipazione questa sera al San Paolo chiude un cerchio – ha continuato la presidente di Amartea – la delegazione delle coreute, che danno sempre inizio alle Olimpiadi, rappresenta il connubio ideale tra sport e cultura per far partire sotto un buono auspicio questa Universiade”.

Gli impianti sportivi che tornano allo splendore, i tedofori che corrono con la torcia, momenti di entusiasmo e socialità e qualche frammento dell’incanto paesaggistico della Campania: a poche ore dalla cerimonia inaugurale della manifestazione internazionale, un breve promo (il link del video è allegato a questo comunicato) mostra finalmente le prime immagini del film “Aspettando la 30th Summer Universiade Napoli 2019”, che in inglese diventa “Ready For The 30th Summer Universiade Napoli 2019”. E proprio questo è il messaggio al centro del film documentario che in circa 30 minuti esplora a volo d’angelo volti, luoghi e sentimenti di un’impresa che ha coinvolto tutte le cinque provincie della Campania: «Siamo pronti».

Il film, diretto da Francesco Patierno, è prodotto da Film Commission Regione Campania, Fondazione in house della Regione, che attraverso un bando pubblico ne ha affidato la realizzazione alla Run Film dei fratelli Andrea e Alessandro Cannavale.

La clip di 40 secondi, che nelle prossime settimane sarà seguita da altri brevi video, è un primo assaggio del documentario, immaginato con l’intento di rappresentare una memoria dello sforzo collettivo prodotto per l’evento finanziato dalla Regione Campania.

Le riprese, alle quali hanno fornito un contributo fondamentale l’Agenzia Regionale per le Universiadi (ARU) e la FISU, raccontano con un taglio cinematografico il lavoro di preparazione per un evento che prende forma giorno dopo giorno attraverso le immagini delle strutture sportive recuperate, in via di allestimento e ancora vuote, l’arrivo degli atleti, l’accoglienza, scorci particolarmente suggestivi e contributi di alcuni testimonial. Ma, soprattutto, il film intercetta lo spirito di una gioiosa maratona che ha unito la Campania nell’impegno e nell’orgoglio, con un unico obiettivo nel mirino: farsi trovare pronti all’appuntamento con il mondo.

Pur non tralasciando l’aspetto competitivo (le immagini delle gare saranno trasmesse in più di cento Paesi), infatti, il film, che uscirà dopo il termine dell’Universiade, si concentra in modo particolare sul “prima” e termina con la cerimonia di inaugurazione, in un ideale passaggio di testimone, delineando così un racconto per immagini nel quale l’attesa per gli incontri, quelli agonistici e quelli umani, si moltiplica.

Un grande sforzo produttivo, per la Run Film, che ad una manciata di giorni dall’inizio della manifestazione ha messo in moto la complessa macchina per le riprese. «Per la Run Film – dicono i fratelli Cannavale – è stata un’esperienza unica. L’entusiasmo delle persone coinvolte, l’energia raccolta nelle location e l’ottima intesa che si è creata con il regista Francesco Patierno saranno presenti nella forza meravigliosa di queste immagini. Speriamo che questo film possa contribuire ancora di più alla promozione nel mondo della nostra splendida regione».

Nel promo, un’anteprima del documentario prodotto dalla Film Commission Regione Campania con la regia di Francesco Patierno e la produzione esecutiva di Run Film.

Nell’ultima giornata di cerimonie di benvenuto (‘welcome ceremonies’) alle delegazioni partecipanti alla 30^ Summer Universiade, in mattinata, nella ‘Flag Plaza’ al Porto di Napoli, è stata la volta della delegazione italiana. Il tricolore si è aggiunto ai vessilli delle delegazioni dei Paesi che hanno già ricevuto nei giorni scorsi il saluto del Comitato Organizzatore. A fare gli onori di casa Manuela Di Centa, ‘sindaco’ del Villaggio Atleti di Napoli, allestito a bordo delle navi Msc e Costa. Con L’Italia hanno sfilato le delegazioni di Congo, Somalia, Sri Lanka, Macedonia. All’inizio della Cerimonia è risuonato l’inno della Fisu; poi un momento di gioia con i ballerini della scuola di danza napoletana ‘Mart Dance’, che si sono esibiti sulle note di ‘Glory’, la melodia ufficiale dell’Universiade Napoli 2019. Sul palco sono quindi saliti i capi delegazioni per uno scambio di doni con il Comitato Organizzatore.

La cerimonia sancisce l’entrata ufficiale delle delegazioni nella manifestazione e rappresenta il momento dove le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo accompagnati dai loro delegati e dai rappresentanti istituzionali dei loro rispettivi Paesi incontrano l’Universiade. “Numericamente – dice il capo delegazione del team azzurro, Gianni Ippolito – la nostra delegazione conta 415 persone, di cui 303 atleti. Siamo qui a coprire tutte e 18 le discipline sportive iscritte alla manifestazione, sia di squadra che individuali. Per noi l’Universiade è già cominciata: abbiamo esordito ieri con la squadra di calcio, maschile e femminile, con la pallanuoto e le gare di tuffi. Lo spirito dei ragazzi, per quelli che hanno già vissuto l’Universiade è solo una conferma di emozioni, per quelli che la stanno vivendo per la prima volta è una scoperta. Siamo abituati a fare le Universiadi nei Paesi dell’Est Europa o in Asia, ora finalmente in Italia, a Napoli: qui c’è un calore davvero particolare. E poi un Villaggio sulle navi, qualcosa di fantastico”. A portare il saluto alla delegazione azzurra anche il presidente del CUSI, Lorenzo Lentini.

Poste Italiane ha annunciato che il Ministero dello Sviluppo economico emetterà il giorno 3 luglio 2019 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Il francobollo – ne verranno emessi 400mila – del valore di 3,90 euro, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, riproduce il logo dei Giochi Universitari che si svolgeranno a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. L’immagine del francobollo rimanda al Vesuvio, uno dei simboli universalmente riconosciuti di Napoli. La sua forma, perfettamente in linea con il concetto di vulcano nell’immaginario collettivo, ha permesso di tradurlo in un simbolo: il vulcano dormiente è stato così “rimodellato” in cinque percorsi cromatici, i cui colori sono riconducibili al mondo dello sport olimpico e, successivamente, alle Universiadi. Le linee colorate corrono verso la cima disegnando un circuito immaginario per gli atleti, con tutto il significato culturale che il simbolo racchiude. Le linee che si incontrano in alto si concludono con un soffio di fumo multicolore che simboleggiano il coinvolgimento di diverse persone con un unico obiettivo: contribuire allo sviluppo, al progresso, alla solidarietà e alla convivenza pacifica dei popoli.