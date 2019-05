Universiadi, il Lungomare teatro delle gare di marcia e mezza maratona.

Approvato in conferenza di servizi al Comune di Napoli il percorso per la marcia e la mezza maratona che si svolgeranno in chiusura dell’Universiade Napoli 2019, il 12 e 13 luglio.

La marcia partirà da largo Sermoneta verso via Caracciolo in un percorso ad anello di un chilometro che sarà ripetuto per venti volte. Duecentocinquanta gli atleti, tra donne e uomini, previsti. La mezza maratona, invece, prenderà il via da Piazza del Plebiscito, attraverserà via Nazario Sauro, via Partenope, via Caracciolo, viale Dohrn per un circuito di tre giri e un totale di 21,097 chilometri. Anche in questo caso previsti 250 atleti. Entrambe le gare partiranno alle sette del mattino.

Il percorso, sia della mezza maratona che della marcia, sarà completamente transennato e sigillato secondo le normative IAAF e FISU. Il percorso scelto è piatto senza asperità e ha un ottimo fondo stradale, asfaltato, con una spinta efficace per gli atleti, motivi per cui si aspettano buoni risultati di chiusura.

Intanto proseguono i lavori di riqualificazione della pista d’atletica dello stadio Collana, che sarà utilizzata per gli allenamenti, mentre le gare si svolgeranno allo stadio San Paolo.