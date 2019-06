Universiadi, il tour nei capoluoghi. Inizia la fase finale del trattamento delle piscine. Continua la selezione dei volontari.

Prende il via il tour dell’Universiade nei capoluoghi della Campania che accoglieranno la 30^ Summer Universiade in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutto il territorio della regione.

Domani, mercoledì 5 giugno, il Comitato organizzatore incontrerà le Istituzioni locali irpine alle ore 12.00 a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, e quelle sannite alle ore 16.00 a Palazzo Mosti, sede dell’Amministrazione Provinciale di Benevento.

Giovedì mattina, alle ore 11.00, appuntamento con i rappresentanti delle Istituzioni di Terra di Lavoro nell’aula consiliare del Comune di Caserta, mentre venerdì 7 giugno, alle ore 9.30, ultima tappa del tour nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

Obiettivo degli incontri è illustrare alle autorità locali, ai Dirigenti Scolastici, agli organi di informazione e alle associazioni sportive tutte le promozioni e le agevolazioni previste dal Comitato organizzatore allo scopo di garantire la massima partecipazione dei cittadini e degli studenti all’evento multidisciplinare più grande al mondo dopo le Olimpiadi. Il Comitato consegnerà, inoltre, promocard per l’ingresso gratuito alle competizioni destinate agli allievi over 18, e farà il punto della situazione sugli impianti del territorio che saranno sede di gara.

Il Comitato organizzatore, oltre a stabilire prezzi assolutamente accessibili, ha previsto una serie di vantaggi per i più giovani: per gli under 18, gli over 65 e gli studenti universitari saranno gratuite (anziché 3 euro) le gare di qualificazione, mentre le finali costeranno 3 euro anziché 5 (previsto anche un pacchetto family – due adulti e due bambini under 18 – a 14 euro). Riduzioni anche per la cerimonia inaugurale, in programma il 3 luglio allo Stadio San Paolo: per under 18, over 65, delegazioni sportive, studenti universitari, associazioni sportive e militari prezzo ridotto a 5 euro anziché 15, oltre al pacchetto family a 36. La Cerimonia di chiusura a Piazza del Plebiscito, prevista il 14 luglio, è invece gratuita per tutti.

Domani, inoltre, l’Ambassador Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sidney 2000, visiterà le Residenze Universitarie del Campus di Fisciano che dal 27 giugno – giorno in cui i Villaggi degli Atleti apriranno le porte alle delegazioni – ospiteranno 1900 atleti di calcio e tiro con l’arco. A seguire, il tour continuerà al CUS Salerno di Baronissi dove si terranno, dal 3 al 9 luglio, le gare di scherma. Rosolino parteciperà poi all’incontro con la Provincia di Avellino, in programma domani, e visiterà il PaladelMauro, dove si disputeranno le competizioni e le finali di pallacanestro maschile e femminile.

In attesa dell’imminente ultimazione dei lavori alla Scandone e alla Piscina dei Tuffi alla Mostra d’Oltremare di Napoli, sono in dirittura d’arrivo anche le attività relative al trattamento delle acque all’interno delle vasche. Per garantire elevati standard di qualità e sicurezza sono stati utilizzati prodotti altamente innovativi per abbattere la presenza di ferro e calcare nell’acqua senza ricorrere, come avveniva in passato, all’uso del bisulfito. Per ridurre la presenza di ferro e prevenire il deposito del calcare sono stati impiegati il MABO e l’ALE6, due brevetti mondiali della C.A.G. Chemical Spa, la società di Mondragone guidata dall’ingegnere napoletano Giovanni Capizzi, fornitore di Napoli 2019, che prossimamente opererà anche a Dubai 2020 per l’Expo. Grazie a questi processi di trattamento delle acque non è stato necessario l’acquisto di un desalinificatore e di un impianto inibitore di metalli, permettendo così un risparmio di oltre 50mila euro. Per le piscine partenopee sono stati inoltre approntati anche due piani di manutenzione, uno ordinario, da effettuarsi ogni 15 giorni, e uno programmato, ogni sei mesi.

La ricerca dei volontari per l’Universiade Napoli 2019 va avanti. Domani, mercoledì 5 giugno, dalle ore 10 presso l’Università Luigi Vanvitelli di Caserta nell’aula Gaetano Liccardo del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, si terrà un incontro con gli studenti per promuovere la campagna di reclutamento ed il programma UniVolontà.

Saranno presenti il Rettore, Professor Giuseppe Paolisso, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il delegato del Rettore per l’Universiade, Professoressa Katherine Esposito, il delegato del Rettore per lo Sport, Professor Marcellino Monda, il presidente CUS Caserta, Vincenzo Corcione.

Il Comitato Organizzatore sarà invece rappresentato da Maria Caire, Responsabile delle Risorse Umane e Programma Volontari, e Lorenzo Girasole, Coordinatore Programma Volontari.

L’Universiade si svolgerà in varie sedi della regione Campania ed è per questo motivo che si ricercano giovani provenienti da tutte le cinque province. Per diventare volontari basta presentare la propria candidatura sul sito https://volunteer.universiade2019napoli.it/ Ma domani sarà possibile essere selezionati direttamente all’Università.

Durante l’incontro, infatti, Amesci, società incaricata per la selezione, formazione e gestione dei volontari, svolgerà colloqui e selezionerà i giovani interessati a prendere parte al programma UniVolontà. E presenterà i requisiti e benefits riservati agli studenti.