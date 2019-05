Universiadi, Manzi sogna una medaglia nel nuoto, presentati i team della vela, proseguono a ritmo serrato i lavori al San Paolo.

Il sogno di gareggiare a Napoli, l’obiettivo di migliorare il primato personale e di arrivare in finale. Magari anche centrando una medaglia, eguagliando così l’amico Gregorio Paltrinieri. Andrea Manzi è una delle punte della nazionale di nuoto che sarà in acqua all’Universiade, con le gare che si terranno alla Piscina Scandone dal 5 al 13 luglio. “Per me è un sogno essere in gara nella mia città, anche perché so delle difficoltà a fare sport ad alto livello nella nostra regione. Spero che l’Universiade, un evento unico, che mi ha arricchito più di Mondiali ed Europei per la possibilità di entrare in contatto con altre culture, sia il primo passo per invertire la rotta sia a Napoli che in Campania”. L’atleta napoletano sarà in gara nei 1500 stile libero, seconda esperienza all’Universiade dopo l’edizione di Taipei 2017, in cui l’amico Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nei 1500: “Gregorio è un amico, ci siamo sentiti recentemente e anche allenati assieme a Taipei, è un fenomeno e una persona speciale, qualità che fa la differenza tra i campioni”. Manzi frequenta l’Università Pegaso, facoltà di Giurisprudenza: ”È assai difficile conciliare l’impegno agonistico con i libri, ma sono sacrifici importanti per affermarsi anche fuori dalla piscina. Ma ora penso solo alla gara, all’esordio all’Universiade. Non vedo l’ora”

Sono stati presentati nei Saloni del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli i due team italiani che parteciperanno alle regate della 30^ Summer Universiade Napoli 2019. L’Italia con Spagna e Singapore partecipa con due squadre, una scelta dai Circoli velici nazionali, l’altra espressione della prestigiosa tradizione velica partenopea e campana. Fanno parte della prima compagine sportiva: Dimitri Peroni, Rocco Cislaghi, Matilda Di Stefano e Ludovica Anzellati. Il secondo team è composto invece da Sara Scotto e Giorgio Orofini del Circolo Posillipo, Guido D’Errico della Lega Navale, Vittoria Barbiero del Circolo Savoia, tutti sportivi universitari iscritti a facoltà mediche delle università partenopee, nati tra il 1994 e il 2001.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, la campionessa olimpionica di windsurf, dal 2017 Vicepresidente del CONI, Alessandra Sensini, il Commissario Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile, il presidente della V Zona della Federvela, Francesco Lo Schiavo. Nel fare gli onori di casa Fabrizio Cattaneo della Volta ha sottolineato la lunga tradizione della vela partenopea e campana esprimendo la propria soddisfazione per essere riusciti, Napoli e la Campania, ad ospitare una grande manifestazione sportiva come l’Universiade.

“Non ho mai partecipato purtroppo ad un’Universiade – ha commentato Alessandra Sensini –. Si tratta di un evento bello e importante, che crea nelle località ospitanti un indotto notevole anche in termini turistici. È un grosso impegno per Napoli e per la Campania, che sono certa verrà assolto con grande professionalità”. Gianluca Basile nel corso del suo intervento ha voluto rimarcare la forte collaborazione tra il Comitato Organizzatore Napoli 2019 e i Circoli della Vela. “Faremo bella figura durante l’evento di luglio se riusciremo a fare squadra”, ha detto, invitando tutti a mettere in campo ogni sforzo per garantire un’accoglienza adeguata alle migliaia di persone che parteciperanno alla manifestazione, mentre Francesco Lo Schiavo ha ringraziato l’Agenzia Regionale per l’Universiade per “l’opportunità di entrare nella competizione velica con due team”. Le regate si svolgeranno a Napoli al Circolo del Remo e della Vela Italia, su un campo di gara di 900 metri, dall’8 al 12 luglio. Ci saranno fino a 12 regate al giorno, a partire da mezzogiorno. I primi 8 classificati accederanno alla finale.

Il formato delle regate è a batteria, con 16 team, formati da 64 atleti provenienti da 13 Nazioni, espressione di tre Continenti: Europa, Asia, Oceania. Le gare avranno la durata di circa 15 minuti ciascuna, e si svolgeranno con 8 barche RS 21 di sei metri l’una, varate nel gennaio 2018. Le barche, il cui acquisto è stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dei 130 milioni investiti nell’Universiade per il rinnovamento dei circa 60 impianti della Campania, saranno, successivamente alla manifestazione, nella disponibilità dei ragazzi napoletani e campani che frequentano i Circoli velici della regione.

Dal 20 maggio, giorno successivo all’ultima giornata casalinga del Calcio Napoli, i lavori allo Stadio San Paolo proseguono senza sosta. Oltre 100 operai sono al lavoro ogni giorno nei vari cantieri attivi nell’impianto di Fuorigrotta in vista dell’Universiade e in particolare della cerimonia d’inaugurazione in programma il 3 luglio. Sono ventidue i milioni di euro investiti dalla Regione Campania per rinnovare uno stadio che possa essere all’altezza dell’evento e della città di Napoli. Oltre alla sostituzione dei sediolini i cui lavori termineranno il 25 giugno, si sta provvedendo, lavorando a ritmi serratissimi, alla realizzazione della nuova pista d’atletica, al completamento del nuovo impianto audio e al rinnovamento dei bagni esistenti. A breve partiranno anche i lavori per la costruzione dei nuovi servizi igienici dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto. Verranno poi istallati 2 maxi schermi da 120 metri quadri, oltre alla brandizzazione dell’impianto con i colori dell’Universiade.