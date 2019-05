Universiadi, oltre 7000 atleti per 127 paesi. Iniziano gli incontri nelle scuole.

Sono 7.285 gli atleti, ad oggi, registrati per partecipare all’Universiade Napoli 2019. I 127 paesi partecipanti avranno tempo fino al 3 giugno per completare le iscrizioni di ulteriori atleti. Nello specifico sono 3.833 gli uomini e 3.452 le donne, con un rapporto uomo donna quasi paritario. Al momento si registra una parità assoluta negli sport a squadra: rugby a sette, calcio, pallanuoto e basket. Fa eccezione il volley dove si registra una prevalenza maschile: 242 contro 192 donne, una differenza di 48 atleti spiegata anche dall’ampliamento del torneo maschile a 20 squadre contro le 16 del femminile. Parità nella vela: 32 atleti sia tra gli uomini che tra le donne.

Al momento il maggior sbilanciamento per adesioni lo si registra nelle discipline regine, quelle che anche a Napoli si confermeranno come le più ricche di partecipanti: nell’atletica leggera sono, al momento, 916 gli uomini e 769 le donne mentre nel nuoto sono 502 gli uomini e 411 le donne.

Dell’Italia il primato degli atleti partecipanti ben 361, seguita a ruota dagli Stati Uniti con 292 e Giappone con 281. Nella top ten anche Russia, Canada, Corea del Nord, Francia, Cina, Messico e Australia. Saranno ventidue i paesi con almeno 100 atleti, un solo iscritto al maschile per Gambia e Zimbabwe e al femminile per il Principato di Monaco. Le nazioni con il maggior numero di donne iscritte sono, al momento, Italia con 113, gli Stati Uniti con 100 e la Polonia con 78. A fare da contraltare Corea del Nord ed Emirati Arabi Uniti che non hanno donne iscritte nei loro team.

Nell’ambito dell’accordo tra CONI Campania e Agenzia Regionale Universiadi, è partito un ciclo di incontri con gli alunni degli Istituti a indirizzo sportivo dei territori coinvolti nell’evento. Oggi il primo appuntamento presso il Liceo Pitagora di Torre Annunziata con l’ambassador Patrizio Oliva che ha raccontato agli studenti i dettagli della manifestazione attraverso la sua esperienza di campione. Allo Stadio Giraud di Torre Annunziata, uno degli impianti dell’Universiade interessato da interventi di adeguamento, si terranno gli allenamenti di calcio.

Seguiranno, a partire dalla prossima settimana, ulteriori incontri che coinvolgeranno oltre un migliaio di studenti di tutte le province.