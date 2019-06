Universiadi, Road to Napoli sabato 1 alla Mostra d’Olttremare. Torcia Olimpica, presentazione del percorso lunedì 3. Proseguono le audizioni per la cerimonia d’apertura.

Una giornata con l’Universiade, a 30 giorni dal via della manifestazione. Domani alla Mostra d’Oltremare, il quartier generale di Napoli 2019, si terrà Road To Napoli 2019, evento che presenterà il lavoro del comitato organizzatore nella preparazione della manifestazione.

Il programma di Road To Napoli 2019 prevede in apertura La Giornata del Volontario della Protezione Civile, alla presenza dei primi 400 dei 2000 di oltre 300 organizzazioni messi a disposizione dalla Protezione Civile per l’Universiade, al via il 3 luglio.

Alle ore 10.30 è previsto l’intervento del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del Commissario Straordinario Gianluca Basile, del Presidente del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione di Civile, Carmine De Pascale e della Delegata Protezione Civile Regione Campania, Roberta Santaniello. Alle ore 11 ci sarà la presentazione del programma delle attività di volontariato di Protezione Civile della Regione Campania a cura dell’Universiade, poi, presente la Dirigente Staff Protezione Civile Regione Campania Claudia Campobasso, avranno inizio le attività dimostrative, tra cui le esercitazioni pratiche, dei volontari. A chiusura dell’incontro tra Protezione Civile e Universiade, il presidente della federazione di taekwondo, Angelo Cito, consegnerà al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la cintura nera, il riconoscimento più alto nella disciplina olimpica.

Il programma di Road To Napoli proseguirà fino alle 18 con Sport In Mostra: le federazioni di basket, rugby, tennis tavolo, taekwondo, judo, tiro con l’arco, tiro a segno e pallavolo svolgeranno attività dimostrative all’interno di aree appositamente allestite alla Mostra. Alle ore 19.30, nelle vicinanze del Teatro Mediterraneo, si terrà lo spettacolo della Teakwondo Humanitarian Foundation, la squadra acrobatica più importante al mondo. Alle ore 21, animazione con Dj Set.

Lunedì 3 giugno, esattamente a meno trenta giorni dall’inizio della 30^ Summer Universiade Napoli 2019, il Comitato Organizzatore e il CUSI presentano il percorso della Torcia Olimpica che segna l’approssimarsi della manifestazione che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania.

L’accensione della Torcia rappresenta da sempre uno dei momenti più suggestivi dei Giochi Universitari. Il suo passaggio nel cuore dell’Italia, da Torino fino a Napoli, è senza dubbio uno degli eventi più spettacolari e coinvolgenti che precederanno l’Universiade.

I dettagli del percorso, i tedofori e le iniziative che faranno da cornice saranno presentati nel corso della conferenza stampa che si svolgerà lunedì 3 alle ore 10.30, presso la Sala Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Interverranno, tra gli altri, il Commissario straordinario Gianluca Basile, il Direttore Area Istituzionale ARU Annapaola Voto, il Presidente del CUSI Lorenzo Lentini, il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Modera Gianfranco Coppola.