Universiadi, si presenta la Nazionale di Basket.

L’Italbasket toglie i veli. Domani, mercoledì 18 giugno, si presenta ufficialmente la Nazionale Maschile che difenderà i colori azzurri alla 30^ edizione della Summer Universiade Napoli 2019.

A testimonianza dell’importanza che i Giochi di Napoli rivestono per la Federazione Italiana Pallacanestro del Presidente Gianni Petrucci, c’è il diretto coinvolgimento del CT Azzurro Meo Sacchetti e del Direttore Tecnico Federale Andrea Capobianco nella composizione del roster che è stato affidato alle cure di Andreà Paccariè, coach di indubbia esperienza che già ha raggiunto in passato ottimi traguardi con la Nazionale Militare.

Nata grazie ad una preziosa collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli di Roma e l’Aeronautica Militare, l’Italia affronterà nella prima fase dei gironi eliminatori il Canada al PalaDelMauro di Avellino il 4 luglio alle 20, la Norvegia il 5 luglio alle 20 al PalaBarbuto e la Germania il 6 luglio sempre al Palabarbuto alle 20. Dall’8 all’11 luglio si disputeranno poi gli incontri della seconda fase alla quale accederanno le prime due classificate di ogni singolo girone attraverso il sistema degli scontri diretti. La finalissima che assegnerà la medaglia d’oro si disputerà al PalaDelMauro di Avellino giovedì 11 luglio. Tre le medaglie conquistate dall’Italia alle Universiadi. La prima, d’argento, in occasione dell’edizione inaugurale di Torino (1959) con la Nazionale maschile. Altre due medaglie sono arrivate dalla Nazionale femminile: oro a Fukuoka (1995) e argento a Taegu (2003). Gli Azzurri saranno in raduno nel Centro Sportivo di Vigna di Valle (Roma) fino al 29 giugno e in fase di preparazione saranno impegnati anche in due amichevoli contro la Croazia, il 30 giugno, al PalaBarbuto di Napoli, e contro gli Stati Uniti il 1° luglio presso la base NATO di Napoli.

Elenco convocati Italia Basket

Eugenio Beretta (1996, 205, A/C, Pallacanestro Palestrina)

Valerio Cucci (1995, 200, A/C, Benacquista Latina)

Mattia Da Campo (1997, 197, G, Seattle Redhawks – USA)

Victor Demetrio (1995, 206, C, Levitec Huesca -SPA)

Daniele Fiorucci (1999, 200, A, Pallacanestro Palestrina)

Francesco Gellera (1997, 206, A, Luiss Roma)

Alessandro Grande (1994, 182, P, Paffoni Omegna)

Andrea Longobardi (1994, 200, A, Basket Scauri)

Bruno Mascolo (1996, 190, G, Aurora Basket Jesi)

Leonardo Marcon (1995, 188, G, Luiss Roma)

Alessandro Morgillo (1999, 204, A/C, Goldengas Senigallia)

Federico Mussini (1996, 188, P, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Picarelli (1996, 196, G, Hertz Cagliari)

Gianpaolo Riccio (1996, 195, G, Ave Maria University Gyrenes – USA)

Riccardo Visconti (1998, 197, G/A, Pompea Mantova)

Atleti a disposizione

Michele Antelli (1998, 183, P, Assigeco Piacenza)

Marco Pasqualin (1997, 178, P, Decò Caserta)

Lo staff

Capo Delegazione: Maurizio Bertea

Direttore Tecnico Federale: Andrea Capobianco

Capo Allenatore: Andrea Paccariè

Assistenti: Massimo Riccardo Esposito, Lorenzo Moretti

Preparatore Fisico: Michele Moretti

Ortopedico: Stefano Pecchia

Fisioterapista: Davide Becchio