Universiadi, Trenitalia vettore ufficiale, tavolo tecnico al Cus, i convocati del basket, ancora posti disponibili per la cerimonia d’apertura come performer.

È stato firmato questa mattina alla stazione centrale di Napoli l’accordo con cui Trenitalia diventa vettore ufficiale dell’Universiade Napoli 2019. L’occasione è stata la consegna di due nuovi treni “jazz” per il trasporto regionale.

La scelta rientra nelle intenzioni del Commissario straordinario Gianluca Basile di favorire il treno come mezzo di trasporto a minor impatto ambientale: «Questo accordo è una grande occasione per dare maggiore risonanza all’Universiade e per evitare problemi di intensificazione di traffico grazie all’incentivazione dell’utilizzo dei treni».

«Trenitalia oggi diventa vettore ufficiale per l’Universiade, un accordo importantissimo grazie al quale i treni saranno utilizzati negli spostamenti» ha detto Maria Giaconia, Direttore divisione passeggeri regionale Trenitalia «Non solo, chi sarà in possesso di un biglietto di corsa semplice regionale, un abbonamento regionale mensile o annuale, presentandosi alla biglietteria dell’Universiade avrà diritto a uno sconto su un biglietto per tutte le gare».

Alla firma dell’accordo presente anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato: «Completiamo il rinnovamento di tutti i mezzi su ferro che abbiamo sul trasporto pubblico della Regione Campania. Il potenziamento del trasporto ferroviario sarà indispensabile per favorire la mobilità dei tanti passeggeri attesi per l’Universiade».

Il 3 luglio 2019 Napoli presenterà in mondovisione la Cerimonia di apertura della 30ma Summer Universiade, con la partecipazione di atleti e ospiti da tutto il mondo. Già scattato il conto alla rovescia per un evento attesissimo e che calamiterà le attenzioni mondiali sul capoluogo partenopeo e su tutta la Regione Campania. La Cerimonia di apertura racconterà la vitalità e la storia di Napoli, la tradizione partenopea, campana e italiana, la passione per lo sport e l’importanza della cultura sportiva per i giovani di tutto il mondo. Della grandiosità dell’evento sono perfettamente a conoscenza i giovani performers che da tutta la Campania stanno partecipando alle audizioni che senza sosta si susseguono all’interno della Mostra d’Oltremare, autentico cuore pulsante di Napoli 2019.

Le audizioni hanno la finalità di selezionare 1500 giovani che parteciperanno all’evento, un’opportunità unica per prendere parte all’inaugurazione della 30ma Summer Universiade, un evento ideato dalla Balich Worldwide Show, uno dei nomi più noti del settore. A tal fine la BWS ricerca performers di diverse tipologie, appassionati di sport, di ballo moderno, contemporaneo, tradizionale, appassionati di musica e di ogni altra forma d’arte. Quella del 3 luglio infatti non sarà una festa solo dello sport ma di tutta la Regione Campania, uno spettacolo che vedrà protagonisti gli atleti, le delegazioni provenienti da 127 paesi ma anche i giovani performers.

C’è ancora tempo per unirsi e far parte dei performers partecipando alle audizioni curate dallo stesso team artistico di Marco Balich al motto: “Don’t miss this chance, Join Us!”.

Le informazioni per inviare la propria candidatura sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione http://www.universiade2019napoli.it oppure scrivendo a performers@universiade2019napoli.it

I Competition e Venue manager di tennis, atletica e basket, 3 delle 18 discipline iscritte all’Universiade, insieme all’olimpionico Davide Tizzano, Responsabile operativo Sport Napoli 2019, hanno tenuto un incontro al CUS Napoli, con il Segretario Generale della struttura universitaria, Maurizio Pupo, in vista dell’appuntamento di luglio. L’impianto di via Campegna ospiterà gli allenamenti degli atleti delle tre discipline sportive, e l’incontro di oggi è servito a fare il punto sulle modalità organizzative: gli orari degli allenamenti, le attrezzature sportive necessarie da predisporre, l’organizzazione dei servizi di pulizia, i servizi di sicurezza, le modalità di accesso agli impianti.

“Gli impianti del CUS Napoli sono un fiore all’occhiello dello sport partenopeo e della Campania”, ha commentato Davide Tizzano. “Ospitare i tennisti, i giocatori di basket e dell’atletica leggera che partecipano all’Universiade ci sembrava – ha aggiunto – un percorso naturale per questa struttura, che grazie agli interventi finanziati dalla Regione Campania, vedrà due dei sei impianti di tennis completamenti rinnovati. Una pista d’atletica ammodernata, e per il basket nuovi canestri omologati secondo gli standard internazionali.

Il basket maschile italiano sceglie la squadra per l’Universiade. Il commissario tecnico azzurro, Andrea Paccariè, ha scelto la rosa per il torneo che si disputerà dal 4 all’11 luglio tra il PalaBarbuto di Napoli, il PalaDelMauro di Avellino, il PalaJacazzi di Aversa e PalaCercola di Cercola, Napoli. Il roster dell’Italia: Eugenio Beretta (Pallacanestro Palestrina), Antongiulio Bonaccorso (G, Luiss Roma), Valerio Cucci (Pallacanestro Palestrina), Mattia Da Campo (Seattle Redhawks, Usa) Giacomo Dell’Agnello (Witt San Bernardo Alba) Victor Demetrio (Levitec Huesca, Spagna), Alessandro Grande (Paffoni Omegna), Andrea Longobardi (Basket Scauri), Leonardo Marcon (G, Luiss Roma), Federico Mussini (P, Grissin Bon Reggio Emilia), Andrea Pecchia (Remer Treviglio), Andrea Picarelli (G, Hertz Cagliari), Gianpaolo Riccio (G, Ave Maria University Gyrenes, Usa), Gherardo Sabatini (P, Assigeco Piacenza), Giovanni Vildera (Zeus Energy Group Rieti), Riccardo Visconti (Pompea Mantova). Gli azzurri faranno il loro esordio all’Universiade il 4 luglio, ore 20, con il Canada, al PaladelMauro. Il giorno successivo ci sarà la palla a due contro la Norvegia, al PalaBarbuto, mentre il 6 luglio l’impegno conclusivo della fase a gironi contro la Germania, ancora al PalaBarbuto. Due giorni dopo avrà inizio la seconda fase del torneo, con le finali per il podio che si disputeranno l’11 luglio. La nazionale azzurra si ritroverà il 10 giugno al centro sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, a Roma. Il 29 giugno avverrà la selezione dei 12 giocatori che parteciperanno al torneo, con il trasferimento a Caserta, il quartier generale scelto dall’Italia fino al termine della manifestazione.

La prima amichevole ci sarà il 30 giugno, al PalaBarbuto, contro la Croazia. Il primo luglio, all’ex Base NATO di Napoli, l’esibizione di lusso con gli Stati Uniti, candidati principali alla conquista della medaglia d’oro. “L’Universiade di Napoli è una grande opportunità – ha detto coach Paccariè – che la Federazione Italiana Pallacanestro, in piena sinergia con Luiss e Aeronautica Militare, ha saputo cogliere per dare una splendida chance a giocatori di elite in un evento di rilevanza mondiale. Ho parlato con i ragazzi, tutti studenti universitari qui in Italia o negli Stati Uniti, e hanno risposto con entusiasmo alla convocazione. Ripeto, è una grande occasione per tutti noi, e so che il caloroso pubblico campano ci darà tanta energia in tutta la manifestazione”.