Universiadi,sold out la cerimonia di chiusura al San Paolo.

Tutto esaurito per la Cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 che avrà inizio domani, domenica 14, alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli. Oltre 35mila gli spettatori che assisteranno allo show finale, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, per la regia di Stefania Opipari. Ispirata al rito del sospeso, tipicamente napoletano, la cerimonia sarà un saluto alla città di Napoli e alla Campania. I colori delle bandiere dei 118 Paesi che hanno partecipato all’Universiade invaderanno gioiosamente lo Stadio San Paolo, protagonista con il suo volto rinnovato di un altro show spettacolare e suggestivo. Condotta dai The Jackal, accompagnata dalle performance musicali di Mahmood, Clementino e DJ Sonic e molti altri ospiti ancora, la grande festa del San Paolo si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi d’artificio sul cielo di Napoli. Una cerimonia che vuole lasciare il segno in tutto il mondo anche dopo lo spegnimento del calderone.

Atteso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che siederà in Tribuna autorità con il Presidente della FISU, Oleg Matytsin, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

Nel corso della cerimonia inoltre verrà reso omaggio alla signora Manuela Oliveri, vedova dell’indimenticato Pietro Mennea, che esattamente sessanta anni fa realizzò il record mondiale nei duecento metri all’Universiade di Città del Messico.

Festeggeranno con il pubblico del San Paolo anche le giovanissime Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace e Margherita Mazzucco meglio note come Lila e Lenu’ – bambine e adolescenti – della fiction di successo “L’amica geniale”.

La Cerimonia di Chiusura della 30^Summer Universiade Napoli 2019, che si svolgerà domani sera allo Stadio San Paolo di Napoli, sarà trasmessa in differita su Rai2 alle ore 23 circa.

La Cerimonia sarà, invece, trasmessa in diretta a partire dalle 21 da diverse emittenti televisive regionali. In Campania: LiraTV, Canale21, CANALE8, Repubblica TV, Piuenne, Napoli24, Minformo TV, ilsussidiario.net.

La diretta sarà trasmessa anche su FISU.TV, il canale ufficiale della Federazione Internazionale Sport Universitari.

All’estero via satellite in Europa, Asia e America Latina. Per il pubblico dei social ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale “Napoli 2019 Summer Universiade”.

In occasione della cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade, domenica 14 luglio alle ore 21, la Regione Campania e l’Agenzia Regionale delle Universiadi hanno programmato e finanziato un potenziamento del servizio di TPL per consentire di raggiungere lo Stadio San Paolo ed il rientro serale.

Gli spettatori potranno usufruire fino alle ore 01.30 dei servizi della Linea 2 della Metropolitana di Trenitalia, che prolungherà il servizio ferroviario ordinario con cadenza ogni 15 minuti sia per Napoli S. Giovanni – Barra che per Pozzuoli. L’EAV aumenterà le corse con 20 treni straordinari ad orario prestabilito sulla linea Cumana, a partire dalle ore 22.30 fino alle ore 01.55, e sulla linea Circumflegrea a copertura della fascia oraria che va dalle ore 22.33 fino alle ore 01.48. ANM prolungherà il servizio della linea 502 (con frequenza ogni 15 min).

Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Si ricorda che i bambini di età inferiore ai 5 anni potranno accedere gratuitamente se accompagnati da genitore munito di biglietto. La manifestazione è sold out e non è prevista la vendita dei tickets ai botteghini. Inoltre si precisa che l’accesso alla Tribuna è consentito esclusivamente dal piazzale della Mostra d’Oltremare. Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle aree adiacenti lo stadio.

Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso. È prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota e fino al termine della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi. Dalle ore 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Per quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà attuato il seguente dispositivo: il divieto interesserà Viale Kennedy, da Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147. È in vigore il divieto di sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.

Atleti, allenatori, staff, giornalisti, addetti ai lavori ed istituzioni accedono all’Universiade Napoli 2019 con accrediti muniti di un codice anticontraffazione, il BLUeCODE, ideato e realizzato da Bluenet, una giovane startup napoletana. La FISU e la Regione Campania hanno optato per questo strumento tecnologico per le sue caratteristiche di sicurezza e per la sua conformità alle esigenze operative nell’ambito del secondo evento mondiale nel mondo dello sport. Il codice garantisce la corrispondenza tra proprietario del documento/titolo e suo utilizzatore: scansionando il codice apposto sul titolo, immediatamente viene rilevata l’immagine del proprietario, insieme ad alcuni dati e all’eventuale autorizzazione per accedere all’evento. Il codice è stato già utilizzato in diversi ambiti – timbro digitale, sigillo di sicurezza, eventi business – ed è stato oggetto di diverse sperimentazioni con i club della Serie A. Anche alterando i dati sull’accredito, la scansione mostrerebbe ugualmente i dati originali racchiusi nel codice. Un eventuale tentativo di frode verrebbe dunque immediatamente identificato e scongiurato. Bluenet è fornitore di tutti gli accrediti dell’Universiade 2019 ed ha prodotto più di 120 mila tra pass e accrediti. “Riteniamo che la tecnologia possa introdurre interessanti innovazioni nel settore della bigliettazione e del controllo accessi. Senza necessità di una connessione ad internet e senza necessità di conservare i dati personali in Database, si effettuano controlli sicuri su tutti coloro che accedono alle strutture, nel pieno rispetto della privacy”, spiega il CEO, Nicola Fedele. “Il valore aggiunto di Bluenet – sottolinea Marcello Galloni, responsabile degli accrediti di Napoli 2019 – è stato innanzitutto la velocità e la qualità nella produzione di tutti i dispositivi d’accesso, prestampati o gli accrediti stessi, e poi l’aggiunta di questo sistema di sicurezza, il BLUeCODE, che contiene informazioni come foto, dati anagrafici, lo stato dell’accredito, molto importanti per un evento sportivo come l’Universiade”. “Il vantaggio del BLUeCODE – afferma il capo del settore Technology di Napoli 2019 – è l’indipendenza del codice crittografato che permette qualora venga cambiato anche uno solo dei parametri sull’accredito di avere sempre i dati originali, per cui non c’è rischio di contraffazione del sistema. E’ una innovazione a tutto campo – prosegue – con alta velocità di decodifica delle informazioni, attraverso device di piccolo taglio (smartphone o iPad). La cosa rilevante è che il prodotto non è un chip stampabile ma ha i vantaggi del chip”.