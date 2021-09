Vela, Europa Cup ILCA dal 21 al 24 ottobre a Nisida, aperte le iscrizioni.

Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi. L’evento è organizzato da Accademia dell’Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela – V Zona. Per iscriversi, occorre consultare il sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com, compilando il form in home page.

La tappa, valida anche come ranking nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe Laser/ILCA. L’isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e turismo. È la prima volta che l’Europa Cup – in Italia ogni due anni – sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale.

Grandi marchi hanno già deciso di affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021.

GROHE, brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del “Pure Freude an Wasser” (vivere l’acqua come pura gioia). Dall’aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è posto l’obiettivo di utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d’Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta, nell’assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza integrativa oltre che nei settori immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo.

K-city srl è invece una pmi che opera nell’ambito dell’analisi, progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di maggiore interesse è quello delle smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di controllo della qualità dell’aria. Da più di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna, occupandosi della gestione delle flotte di mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città italiane.

La IENGOTESSUTI srl, fondata nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella creazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di sicurezza. Con i suoi marchi GENIOWORK – GENIOSAFE – GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi aziende e imprese industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto individuale e vantaggioso.

L’artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e istituzioni. Classe 1965, discendente di una famiglia di editore d’arte e libri antiquari, Regina accosta all’eredità familiare le sue grandi passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria Voyage Pittoresque Factory di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri.