Visite a Villa Stuart per Osimhen. Spalla lussata, non serve intervento ma difficile che ci sia contro il Milan.

Viktor Osimhen è tornato in Italia ed è andato direttamente a Villa Stuart a Roma, per le analisi cliniche dopo l’infortunio subito con la nazionale nigeriana nel match contro la Sierra Leone.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Victor Osimhen ha terminato il consulto con il professor Mariani dopo l’infortunio riportato con la Nigeria. L’attaccante del Napoli ha riportato una lussazione alla spalla destra, che però non necessita di intervento chirurgico. Il rientro di Osimhen è da valutare, ma la sua presenza contro il Milan è molto difficile.

Appare invece recuperabile per la sfida contro i rossoneri Bakayoko che ha avuto un attacco influenzale e ha fatto il tampone per il covid al quale è risultato negativo. A Castel Volturno è invece rientrato ad allenarsi in gruppo Elmas, che sta bene ed è a disposizione di Gattuso.