World Skate Marathon Tour Challenger 2026 a Napoli il 31 ottobre

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La World Skate Marathon Tour Challenger 2026 approda a Napoli e la consacra capitale internazionale del pattinaggio su strada.

Nel cuore del Mediterraneo, una delle discipline più spettacolari e in crescita del panorama rotellistico mondiale entra ufficialmente nel calendario del Comune di Napoli per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresentando il fiore all’occhiello della quarta edizione del Roller Skating Festival, la più grande manifestazione sportiva dedicata agli sport rotellistici.

Tappa mondiale di pattinaggio su strada

Per la prima volta nella sua storia, Napoli ospita una tappa mondiale di pattinaggio su strada, segnando un momento storico per la città e per l’intero movimento sportivo nazionale.

Il 31 ottobre 2026, Napoli diventa teatro della World Skate Marathon Tour Challenger 2026, una competizione internazionale che unisce velocità, tecnica e paesaggio in un’esperienza senza precedenti.

La tappa partenopea porterà in strada i migliori atleti internazionali del pattinaggio inline, impegnati in una gara ad alta intensità lungo uno dei percorsi più suggestivi al mondo.

Tracciato da Piazza Sannazaro a Piazza Vittoria lungo viale Dohrn

Il tracciato della maratona di pattinaggio, lungo 42 km, si snoderà lungo viale Dohrn, passando da Piazza Sannazzaro a Piazza Vittoria, offrendo uno scenario mozzafiato unico a livello globale. Qui la velocità prenderà forma tra il blu del mare e i simboli iconici della città: Castel dell’Ovo e il Vesuvio accompagneranno ogni fase della competizione, trasformando la gara in uno spettacolo sportivo e visivo di assoluto livello.

Maratona amatoriale

Accanto alla competizione principale, è prevista anche una maratona amatoriale, pensata per coinvolgere appassionati e pattinatori di ogni livello, offrendo l’opportunità di vivere in prima persona l’emozione del grande evento.

Community pronta

La community internazionale del pattinaggio su strada è pronta a vivere un evento straordinario, con atleti provenienti da ogni parte del mondo che raggiungeranno Napoli per competere nella World Skate Marathon Tour Challenger 2026 e condividere un’emozione unica.

Il circuito rappresenta uno dei principali appuntamenti globali della disciplina, punto di riferimento per l’élite mondiale.

Napoli hub sportivo internazionale

L’edizione 2026 della World Skate Marathon Tour Challenger Napoli si preannuncia come un evento di grande richiamo internazionale, capace di attrarre migliaia di appassionati, spettatori e operatori del settore, contribuendo a rafforzare il ruolo di Napoli come hub sportivo internazionale.

Ma l’evento non si limita alla sola competizione: la tappa napoletana sarà il momento culminante del Roller Skating Festival, giunto alla sua quarta edizione, un contenitore di sport, cultura e intrattenimento dedicato al mondo delle rotelle. Un’esperienza immersiva che celebra la performance agonistica e lo spirito di una community globale dinamica e aperta all’inclusività, con spazi e iniziative dedicate alla partecipazione di tutti.

Organizzatori

La World Skate Marathon Tour Challenger 2026 Napoli è molto più di una gara: è un viaggio tra sport, turismo e identità, che valorizza il territorio e promuove Napoli come destinazione internazionale per grandi eventi sportivi.

La World Skate Marathon Tour Challenger 2026 Napoli è un evento organizzato da ASD Sebs Fiera dello Sport e Polisportiva Oneline, in collaborazione con World Skate, Skate Italia e Sport e Salute.