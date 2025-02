Adopt a beach, volontari WWF a Mondragone e Castel Volturno

- pubblicità -

Continua il monitoraggio dei rifiuti sulle nostre spiagge nell’ambito del progetto internazionale del WWF, Adopt a beach. Due spiagge casertane, a Mondragone e a Castel Volturno, sono state “ adottate “ da un gruppo di volontari WWF che dallo scorso anno stanno conducendo un monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti.

Grazie all’impegno del WWF Caserta, del WWF Young e delle Guardie Giurate WWF, domenica mattina si è aggiunto un ulteriore tassello alla conoscenza dell’inquinamento del nostro mare.

Sono stati infatti raccolti, su un ampio tratto di spiaggia i rifiuti, catalogati e contati : il risultato è stato di 4 sacconi di rifiuti, con una drammatica predominanza della plastica, ancora una volta ” malefica regina ” dell’inquinamento costiero.

Lo stesso lavoro era stato svolto nel medesimo luogo a settembre dello scorso anno e verrà ripetuto durante quest’anno.

I dati raccolti confluiranno in un database internazionale ( WWF Italia, Grecia, Turchia e Tunisia ) per valutare lo stato di salute del Mediterraneo. Tale progetto rientra nel più ampio filone delle attività di citizen sciense, il cui successo e la cui realizzazione dipendono in misura fondamentale dal contributo attivo e consapevole dei cittadini che diventano protagonisti di vere ricerche scientifiche sul campo, collaborando con le istituzioni accademiche a costruire conoscenza.