Ambiente, focus a settembre in Commissione

“Nell’ambito della programmazione delle prossime sedute della Commissione Ambiente e Mare, ho proposto di convocare assessori e dirigenti per avviare un confronto sul tema del mare libero a tutti, in vista del consiglio comunale monotematico già richiesto sullo stesso argomento – ha dichiarato il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco) –. Ho inoltre chiesto che sia posta particolare attenzione allo specchio d’acqua di San Giovanni a Teduccio”.

“Questi temi, insieme alle proposte avanzate dal consigliere Lange, saranno oggetto di approfondimento nelle sedute di settembre”, ha aggiunto Paipais. “In particolare- ha spiegato il consigliere Salvatore Lange Consiglio (Misto) – ho chiesto di verificare le risorse stanziate dall’amministrazione per le campagne di sensibilizzazione in materia ambientale, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per lo spazzamento delle strade cittadine, valutando al tempo stesso i dati sull’attuale numero di operatori ecologici rispetto all’organico originariamente previsto”.

“Ho inoltre suggerito – ha continuato Lange – di avviare una ricognizione delle risorse umane destinate al controllo, alla gestione e alla manutenzione dei lidi comunali, nonché di istituire un osservatorio per una Napoli “mozziconi free”, volto all’eliminazione dei mozziconi di sigarette dalle strade cittadine, attraverso analisi, idee progettuali e campagne di sensibilizzazione”.

“In questo quadro – hanno concluso i consiglieri Paipais e Lange – è fondamentale continuare a lavorare sulla sensibilizzazione, valorizzando anche esperienze già avviate come la campagna Chi Tene ’O Mare: conoscere per proteggere, giunta alla sua seconda edizione e promossa dal Comune di Napoli con la collaborazione di Arpa Campania per la tutela dell’ambiente marino-costiero”.