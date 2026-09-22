Bagnoli, protocollo di intesa su monitoraggio bonifica e salute pubblica

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L’obiettivo è tutelare la salute pubblica attraverso un’analisi scientifica, costante e integrata dei dati ambientali e sanitari della popolazione residente a Bagnoli e nelle aree interessate dai lavori di bonifica. Nasce da qui il Protocollo d’Intesa che istituisce, in via sperimentale, l’Osservatorio Salute per l’Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio e per la X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta.

L’accordo è stato firmato dal sindaco di Napoli e Commissario straordinario del SIN Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, dall’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, dal direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosa e dal segretario provinciale della Fimmg Luigi Sparano.

Monitoraggio integrato: ambiente e salute

Il nuovo Osservatorio punta a incrociare nel tempo i parametri ambientali (priorità iniziale alla qualità dell’aria, poi suolo e acqua) e gli indicatori sanitari della popolazione residente.

Nella fase iniziale, l’attenzione sarà rivolta soprattutto al monitoraggio degli esiti respiratori e cardio‑respiratori acuti o subacuti, oltre che agli indicatori clinico‑assistenziali a breve e medio termine.

Dati sanitari anonimi e incrocio con i sistemi ambientali

I dati sanitari – forniti in forma anonima e aggregata da Fimmg e Asl Napoli 1 Centro – saranno confrontati con quelli provenienti dai sistemi di monitoraggio ambientale già attivi nell’area di Bagnoli.

L’obiettivo è costruire un quadro epidemiologico aggiornato, capace di individuare eventuali correlazioni tra qualità dell’ambiente e stato di salute della popolazione, in un territorio che da anni attende la completa bonifica e la restituzione delle aree ex industriali.