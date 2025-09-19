Chi lo ama, lo protegge, verde pulito a Pozzuoli

- pubblicità -

Si è svolta presso Villa Avellino, a Pozzuoli, l’iniziativa “Chi lo ama, lo protegge”. Un appuntamento che unisce cittadinanza attiva, educazione ambientale e arte, nato con l’obiettivo di promuovere la cura del territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Cittadini, studenti e associazioni armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, per dare nuova vita a due importanti aree verdi della città.

L’evento si è aperto con la pulizia dell’area verde di Villa Avellino, un luogo storico e amato dai puteolani, spesso penalizzato dall’incuria.

L’altra area ripulita è stata il giardino antistante il Collegio dei Tibicines.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con il Comune di Pozzuoli e l’assessorato all’Ambiente, con il contributo attivo dell’Istituto Comprensivo Marconi, il Gruppo Archeologico Kyme, le associazioni Edu Campania, Lunaria Onlus A2 e Villaggio Letterario.