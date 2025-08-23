Decoro urbano, interventi in IV e VIII Municipalità

- pubblicità -

Proseguono le attività a tutela del decoro urbano, coordinate dalla task force voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, con il coinvolgimento degli assessorati competenti e l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità. Gli interventi avviati questa mattina, in accordo con i presidenti Maria Caniglia e Nicola Nardella, hanno interessato i territori della IV e VIII Municipalità.

Gli operatori sono intervenuti lungo il tratto di via Micheluzzi compreso tra l’intersezione con via Roma verso Scampia e quella con via Baku. Oltre alla rimozione dei rifiuti, è stata effettuata la pulizia e la manutenzione delle aree verdi e delle aiuole.

Lo stesso tipo di lavoro è stato svolta anche in piazza Francesco Coppola. Le attività proseguiranno nella mattinata di domani. Un intervento straordinario di diserbo, spazzamento e lavaggio strade e marciapiedi, pulizia e lavaggio di campane e bidoncini ha interessato, inoltre, via Emilio Scaglione.

Nei prossimi giorni, ulteriori interventi finalizzati al ripristino e al mantenimento del decoro urbano interesseranno altre aree della città, sia al centro, sia in periferia.