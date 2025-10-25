Decoro urbano, intervento in Piazza Vittoria

- pubblicità -

Questa mattina, il personale della Napoli Servizi con l’ausilio di operatori di altre società partecipate del Comune è intervenuto in piazza Vittoria per rimuovere i rami pericolanti di un albero.

Si è proceduto, inoltre, ad una pulizia straordinaria dell’area, con particolare attenzione alle aiuole.

L’intervento rientra tra le attività assicurate dalla task-force per il decoro urbano, fortemente voluta dal sindaco e realizzata con il coinvolgimento degli assessorati e la collaborazione operativa delle società partecipate e delle Municipalità. Obiettivo dell’azione odierna è garantire la sicurezza dei cittadini che frequentano la zona e migliorare la vivibilità dell’intera zona.