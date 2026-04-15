Decoro urbano, nuovo intervento alle Torri Aragonesi

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Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la salvaguardia e il decoro delle Torri Aragonesi in via Marina.

Questa mattina è stato effettuato un nuovo intervento di pulizia approfondita dell’intera area circostante le Torri Aragonesi, dove frequentemente trovano riparo gruppi di persone senza fissa dimora.

Dalle prime ore del mattino, i servizi sociali comunali, in collaborazione con l’Unità di strada e l’unità operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, sono intervenuti nell’area fornendo assistenza alle persone presenti. Alcune hanno poi deciso di allontanarsi spontaneamente, mentre altre hanno accettato di recarsi presso i ricoveri notturni messi a disposizione dal Comune.

Successivamente è intervenuto il personale di Asia, che ha provveduto alla completa pulizia dell’area, rimuovendo i numerosi rifiuti abbandonati, tra cui materiali ingombranti, cartoni, coperte, indumenti, residui di cibo e altri scarti.

L’azienda è intervenuta con diversi mezzi, tra cui un compattatore, un veicolo per la raccolta degli ingombranti, un mezzo dedicato agli indumenti, una spazzatrice e una lavastrade. Complessivamente sono state raccolte diverse tonnellate di rifiuti.

L’intervento odierno rientra nel programma di azioni promosse dal Comune di Napoli nell’ambito del Tavolo per il Decoro Urbano, voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e coordinato da Ciro Turiello, con il supporto operativo delle società partecipate e dei servizi comunali.