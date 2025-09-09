Decoro urbano, proseguono interventi task force

- pubblicità -

Proseguono le attività a tutela del decoro urbano, con il coordinamento della task force voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, nell’ambito degli interventi pianificati dall’Assessorato al Verde con l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità.

L’attività del fine settimana ha interessato: Viale 2 Giugno nella 6°Municipalità, Piazza Garibaldi, Villa Comunale, Piazza Municipio, Galleria Principe, Piazza Santa Maria degli Angeli, Via Firenze, Via Piedigrotta.

L’intervento è stato realizzato a cura degli operatori della Napoli Servizi e di Asia con pulizia, spazzamento e lavaggio di strade e marciapiedi.

Nei prossimi giorni, ulteriori interventi finalizzati al ripristino e al mantenimento del decoro urbano interesseranno altre aree della città, sia al centro, sia in periferia, attraverso le attività e il coordinamento del Tavolo del decoro guidato da Ciro Turiello.