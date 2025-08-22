Decoro urbano, ripulito Piazzale Tecchio

- pubblicità -

Un intervento di pulizia ha interessato, questa mattina, l’area di piazzale Tecchio, a Fuorigrotta: sono stati rimossi i rifiuti abbandonati e il fogliame sparso ovunque a causa del maltempo dei giorni scorsi.

L’operazione rientra tra le iniziative programmate dalla task force per il decoro urbano, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e coordinata da Ciro Turiello, in collaborazione con la X Municipalità, guidata da Carmine Sangiovanni. In questo caso specifico, l’intervento ha coinvolto gli operatori dell’Asia e i lavoratori coinvolti nei Progetti utili alla collettività, assegnati alla Municipalità per la realizzazione di Progetti utili alla collettività.

I lavori per il ripristino e il mantenimento del decoro urbano proseguiranno nei prossimi giorni in diverse zone della città.