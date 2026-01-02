DL Ambiente, 15 milioni per la difesa del suolo in Campania

Di
Redazione
-
VANNIA GAVA VICE MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
“In Campania investiamo oltre 15 milioni di euro conto il dissesto idrogeologico, assicurando al tempo stesso una gestione efficiente delle risorse attraverso la rimodulazione di opere già finanziate.  Continuiamo a rafforzare la sicurezza dei territori, investendo su opere strutturali che riducono il rischio. Grazie al DL Ambiente, le risorse saranno gestite con procedure più snelle e cantieri più efficienti, per accelerarne la realizzazione e tutelare cittadini, infrastrutture e ambiente”.
Lo dichiara il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava commentando il decreto in fase di adozione.
*Gli interventi previsti riguardano*:
      •     la riduzione del rischio idraulico sul torrente San Giorgio a Dugenta (BN);
      •     l’eliminazione del dissesto idrogeologico in località Canale ad Ailano (CE);
      •     il risanamento e la sistemazione idrogeologica nell’area San Paolo tra Torrioni e Tufo (AV);
      •     la difesa e protezione del sito termale Scrajo Terme a Vico Equense (NA).

