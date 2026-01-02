DL Ambiente, 15 milioni per la difesa del suolo in Campania

- pubblicità -

“In Campania investiamo oltre 15 milioni di euro conto il dissesto idrogeologico, assicurando al tempo stesso una gestione efficiente delle risorse attraverso la rimodulazione di opere già finanziate. Continuiamo a rafforzare la sicurezza dei territori, investendo su opere strutturali che riducono il rischio. Grazie al DL Ambiente, le risorse saranno gestite con procedure più snelle e cantieri più efficienti, per accelerarne la realizzazione e tutelare cittadini, infrastrutture e ambiente”.

Lo dichiara il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava commentando il decreto in fase di adozione.

*Gli interventi previsti riguardano*:

• la riduzione del rischio idraulico sul torrente San Giorgio a Dugenta (BN);

• l’eliminazione del dissesto idrogeologico in località Canale ad Ailano (CE);

• il risanamento e la sistemazione idrogeologica nell’area San Paolo tra Torrioni e Tufo (AV);

• la difesa e protezione del sito termale Scrajo Terme a Vico Equense (NA).