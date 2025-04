Fiume Volturno, rimozione “cala-cala” dalle sponde

- pubblicità -

Sono in corso le operazioni di demolizione di 60 strutture da pesca realizzate abusivamente nel comune di Castel Volturno (Caserta), lungo le sponde del tratto terminale del fiume Volturno, per una lunghezza di circa 9 chilometri a partire dalla foce.

L’irregolarità è emersa nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno e dall’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto, con i reati ipotizzati di occupazione abusiva di suolo demaniale, violazioni norme urbanistico-edilizie, paesaggistiche e di protezione delle bellezze naturali, a tutela di habitat naturale e sulla tutela idraulica e delle acque pubbliche.

Si tratta in totale di 60 strutture, realizzate diversi anni fa, costruite generalmente con elementi strutturali tipo tralicci e cavi in acciaio capaci di sostenere una grossa rete da pesca di forma quadrata denominata “Cala Cala”, delle dimensioni planimetriche di 10×10 metri (dislocate quasi tutte nella mezzeria del fiume), nonché di un locale, realizzato sulla sponda del fiume, in cui è allocato l’argano ed il verricello azionato da un motore a scoppio o elettrico che servono a movimentare in verticale la grossa rete da pesca, oltre che per il contenimento di attrezzature varie e di un piccolo natante necessario per il recupero del pescato sotto la rete al centro del fiume.

I locali sono realizzati generalmente con l’utilizzo di container fuori uso o con degli elementi metallici o murari poggiati su un basamento in calcestruzzo cementizio e copertura in lamiera coibentata.

Le demolizioni sono iniziate in accordo con Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Castel Volturno, con stanziamenti regionali per quasi 600mila euro. Il Comune di Castel Volturno ha adottato per ognuna delle strutture da pesca abusive un’ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino, ed alla decorrenza del termine concesso,ha redatto verbale di inottemperanza. La Regione Campania ha stanziato un finanziamento di euro 593.317,04 in favore della Provincia di Caserta, individuato quale soggetto attuatore, che è l’organo tecnico competente per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria concernenti l’officiosità idraulica del fiume Volturno. La Provincia ha elaborato il progetto esecutivo degli interventi di demolizione ed ha esperito la gara d’appalto che è stata aggiudicata ad una ditta di costruzioni di Afragola (Napoli). Interventi di demolizione che dovrebbero avere una durata complessiva di tre mesi. Le operazioni di demolizione delle strutture abusive e lo smaltimento dei rifiuti prodotti saranno oggetto di vigilanza da parte delle polizie giudiziarie. Al termine di questo intervento – scrive in una nota il procuratore Pierpaolo Bruni – si restituirà alla collettività la completa fruizione di questo tratto del fiume Volturno, con le sponde libere da manufatti abusivi, tralicci, cavi di acciaio e reti, che, oltre a costituire un intralcio al libero deflusso delle acque, rappresentano un forte impatto negativo per il paesaggio naturale ed un simbolo di perduranza di un’annosa situazione di illegalità per detto territorio.