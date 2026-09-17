Gestione illecita di rifiuti, sequestrata isola ecologica a Bacoli

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Un “quadro di illeciti sistematici e pervasivi” è emerso nel centro di raccolta rifiuti e nell’isola ecologica di Bacoli, in provincia di Napoli, sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri del nucleo forestale di Pozzuoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.

Il provvedimento, disposto dal gip, ha portato ai sigilli degli impianti situati al civico 22 di via Cuma: capannoni industriali, attrezzature, cassoni scarrabili e autocompattatori utilizzati per le attività di raccolta e gestione dei rifiuti.

L’impianto è gestito dalla Flegrea Lavoro spa, società in house a partecipazione unica del Comune di Bacoli. Nel registro degli indagati figurano l’ex amministratrice unica, rimasta in carica fino allo scorso aprile, e l’attuale amministratore unico, che all’epoca dei fatti contestati ricopriva il ruolo di responsabile tecnico per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Secondo gli inquirenti, le irregolarità riscontrate non sarebbero episodi isolati, ma parte di un sistema consolidato di violazioni ambientali e gestionali.

L’impianto era autorizzato unicamente al trattamento delle acque bianche di prima pioggia. Questa gestione irregolare hanno provocato continue, persistenti, insopportabili emissioni di gas, fumi e miasmi derivanti dalla putrefazione delle frazioni organiche e dall’evaporazione del percolato, esalazioni che hanno molestato i residenti del limitrofo complesso abitativo Parco Orione. Inoltre, fin dalle prime ore del mattino, l’uso di mezzi d’opera pesante (autocompattatori, palle meccaniche, dispositivi acustici di retromarcia) ha creato disturbo nella vita quotidiana e nel riposo nelle abitazioni confinanti.

Inoltre, il Centro presenta abusi edilizi, con frazionamenti illeciti e accorpamenti di edificazioni con istanze di condono pendenti e mai evase e violava le norme antincendio.

La procura ha prescritto il tempestivo smaltimento ad horas di rifiuti, con particolare riguardo di quelli pericolosi, biodegradabili e marcescenti a cura della societa’.

Reati contestati

Le ipotesi di reato formulate dalla Procura e condivise dal giudice comprendono: gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi e inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose ed emissioni odorigene, gravi abusi edilizi, violazione delle norme antincendio.

Si tratta di contestazioni che, se confermate, delineano un quadro di criticità strutturali nella gestione dell’isola ecologica, con potenziali ripercussioni sia sul territorio sia sulla sicurezza degli operatori.

Le indagini proseguono per definire le singole responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori figure nella filiera della gestione dei rifiuti.