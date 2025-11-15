Gestione rifiuti, controlli Polizia Municipale e Asia su esercizi commerciali

- pubblicità -

Un’operazione a tutela del decoro urbano ha visto impegnati gli agenti dell’unità operativa Avvocata e gli ispettori dell’Asia.

In particolare, i controlli si sono concentrati lungo via Speranzella, via Montecalvario, via Toledo, via Ponte di Tappia e nell’area di piazza Cavour, e hanno riguardato il rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti da parte di attività commerciali e strutture ricettive.

Sono state accertate 12 violazioni, tra cui l’esposizione dei sacchi al di fuori dei contenitori, l’errata separazione dei rifiuti e la collocazione dei carrellati all’esterno dei locali in giornate non consentite.

In piazza Cavour, inoltre, gli agenti hanno bloccato un uomo che stava abbandonando rifiuti, tra cui vetro, plastica e piccoli frammenti di scarti edili. Il materiale è stato immediatamente rimosso e il responsabile sanzionato.

L’attività, condotta in collaborazione con gli operatori ambientali, conferma l’attenzione del comando della Polizia Locale verso il decoro degli spazi pubblici, attraverso azioni di vigilanza e prevenzione degli illeciti.