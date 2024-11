Gricignano d’Aversa, no al biodigestore

- pubblicità -

Come Presidente ISDE Napoli Nord Quarto e Tettikes ETS sono soddisfatta del risultato ottenuto oggi dal Comune di Gricignano d’ Aversa in merito al parere negativo per l’ insediamento del biodigestore ed aver contribuito assieme al Dr. Del Prete Vicepresidente Tettikes e Ceo Service Biotech a questo risultato.

ISDE è una associazione italiana costituita da medici che studiano gli agenti ambientali che

impattano su patologie, sopratutto le malattie oncologiche e conseguentemente si battono

affinché ci sia un ambiente meno inquinato, che si traduce in termini di salute nell’abbassamento dell’incidenza di malattie.

Grazie al lavoro in sinergia con l’ ASL e le istituzioni comunali abbiamo mappato il territorio

rilevando inquinanti ambientali nel terreno e nelle radici anche in zone a ridosso di coltivazioni.

Sicuramente è impensabile non avere aree industriali e di smaltimento rifiuti, tuttavia occorre maggior tutela delle aree urbane e dei terreni coltivati e Maggiore sicurezza attraverso la ricerca costante del territorio e le sinergie con gli organi di competenza tutti.

Dr.ssa Antonella Maria Ilaria Cicale

Presidente ISDE Napoli Nord-Quarto