Incendio a Teano, fiamme in deposito rifiuti

Non sono ancora concluse a Teano le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in un deposito di stoccaggio rifiuti.

Circa 40.000 metri quadrati di rifiuti coinvolti.

Squadre coinvolte:

Due dei Vigili del Fuoco di Caserta (Piedimonte Matese e Teano).

Una squadra da Afragola (Comando di Napoli).

Due autobotti (Caserta e Aversa).

Nucleo N.B.C.R. (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) del Comando di Caserta.

Impatto ambientale e sanitario

Fumo nero : Visibile da chilometri, ha invaso l’area circostante causando disagi alla popolazione.

: Visibile da chilometri, ha invaso l’area circostante causando disagi alla popolazione. Monitoraggio in corso : Arpa Campania sta analizzando la presenza di diossine , furani e policlorobifenili (PCB), sostanze altamente tossiche disperse nell’atmosfera.

:

“Sono in contatto con le autorità locali competenti a cui ho chiesto di aggiornarmi costantemente sul rogo che si è sviluppato all’interno di un’azienda di rifiuti a Teano nel Casertano. La salute dei nostri cittadini è al centro del nostro lavoro come di recente dimostra il decreto terra dei fuochi, così come le ricadute sul territorio che deve essere monitorato continuamente per essere davvero certi che tutti i siti di stoccaggio come quello in cui sono divampate le fiamme abbiano tutte le autorizzazioni del caso. Mi attiverò in Parlamento con il ministro competente per accertarmi che l’incolumità dei nostri cittadini non sia stata messa a rischio da qualche situazione fuori controllo.

Un ringraziamento alle squadre dei vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per spegnere le fiamme in tempi rapidi e mettere in sicurezza le nostre comunità”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.