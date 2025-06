InChiostro Verde, mercoledì 18 Archivio di Stato

- pubblicità -

Saranno presentati mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 11.00 presso l’Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta del Grande Archivio 5) i risultati del progetto “InChiostro Verde”, ideato e realizzato dall’Associazione Premio GreenCare con un cofinanziamento nell’ambito del Bando pubblico della Regione Campania emesso dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie.

L’iniziativa ha restituito nuova vita ai chiostri a verde dello storico edificio partenopeo, grazie anche alla partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Moricino-Borsellino, che hanno realizzato un percorso di visita pensato per le famiglie.

Tra le altre iniziative, la realizzazione di 41 schede botaniche, di pannelli apposti nei quattro giardini dell’Archivio e la pubblicazione del libro illustrato “Archivio di Stato di Napoli: i giardini perduti e ritrovati”, stampato in 5mila copie per l’ottava edizione del GreenCare School che andrà in distribuzione gratuita in autunno per l’anno scolastico 2025/2026 agli studenti delle Scuole Primarie della Campania.

Alla conferenza stampa interverranno la direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli Candida Carrino, l’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini, la presidente del GreenCare Benedetta de Falco e il presidente FAI Campania Michele Pontecorvo Ricciardi.