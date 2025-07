Maschio Angioino, ripulito cortile perimetrale

- pubblicità -

Più di 5 tonnellate di rifiuti, tra cui passeggini, materassi, coperte e materiali di risulta, sono stati rimossi martedì mattina nell’ambito di un’attività di pulizia straordinaria delle antiche mura del Maschio Angioino, di fronte al Molo Beverello.

L’area, attualmente recintata per consentire la messa in sicurezza delle mura storiche, si era trasformata in un deposito di rifiuti, rendendo necessaria anche un’attività di sanificazione.