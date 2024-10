Misura e controllo del rumore, il seminario Tca

- pubblicità -

Esplorare gli ultimi progressi della tecnica per capire come questi possano contribuire a un futuro più silenzioso e sostenibile. È questo l’obiettivo del convegno Tca24 ‘’Misura e controllo del rumore – dal Controllo del rumore alla Ricerca scientifica’’ che si terrà i prossimi 21 e 22 ottobre al Centro direzionale di Napoli presso il Consiglio Regionale della Campania (Sala Nassirya) e presso Tiempo Centro Congressi.

Il seminario, giunto alla sua terza edizione, è promosso dal Centro italiano per l’ambiente e la cultura Aps e organizzato da Arpa Campania, dall’Ordine degli ingegneri di Napoli e dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura. Ad aprire i lavori, tra gli altri, il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino. Nel corso della due giorni sono previsti inoltre interventi di Ispra, Arpa Campania, Arpa Puglia, Arpa Calabria e Arpa Sicilia. Modera Gaetano Licitra di Arpa Toscana.

Il convegno annuale Tca (tecnici competenti in acustica – valido per aggiornamento professionale, ulteriori info nel programma) nasce come parte delle iniziative promosse dall’ICA (International Commission for Acoustics) in occasione dell’anno internazionale del suono, supportato dall’Unesco con la risoluzione 39 C/49 del 25 settembre 2017 e si propone come punto di incontro tra amministrazioni pubbliche, aziende, mondo accademico, esperti in acustica e la cittadinanza nel suo complesso.

Soluzioni tecnologiche innovative, in un contesto in cui l’inquinamento acustico rappresenta una sfida sempre più urgente, consentono nuove opportunità, non solo per la ricerca scientifica, ma anche per il controllo, la gestione del rumore e la progettazione acustica.

Durante il TCA24, saranno esplorati gli ultimi progressi della tecnica, cercando di capire come questi possano contribuire ad un futuro più silenzioso e sostenibile. Per informazioni e registrazioni visitare il sito https://www.arpacampania.it/-/misura-e-controllo-del-rumore-il-seminario-tca-a-napoli?redirect=%2F