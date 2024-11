Architettura e transizione ecologica: a Pozzuoli si può

- pubblicità -

Un percorso formativo gratuito, accessibile a tutti sia in presenza che a distanza, per guidare e accompagnare le imprese culturali e creative italiane nel delicato percorso della transizione ecologica: si chiama ArtinVerde ed è il progetto ideato da Millalù, l’impresa innovativa con sede a Pozzuoli, che punta sulla sostenibilità e sull’innovazione nei settori della moda, dell’arredo e del design, finanziato da Ministero della Cultura grazie al programma NextGenerationEu, con l’obiettivo di far diventare il tema della transizione ecologica sempre più centrale anche per le realtà artistiche, artigianali e creative.

Il prossimo appuntamento dei perCORSI, il calendario formativo che ha già totalizzato il pieno di iscrizioni per i precedenti workshop su moda e design, si terrà dal 7 al 10 novembre 2024 nella sede di Millalù, a Puetoli Sacra al Rione Terra di Pozzuoli, in modalità mista, in presenza e online, tramite webinar, e sarà dedicato agli architetti. Molti i temi affrontati: dal bradisismo sostenibile all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie; dalle eccellenze del restauro all’architettura e al suo impatto ambientale sulla salute. A completare l’offerta formativa, ci saranno anche tre workshop e altrettanti laboratori che permetteranno ai partecipanti di mettersi alla prova con prove e progettualità concrete, oltre a tre momenti di peer to peer dove i partecipanti possono raccontare il loro progetto architettonico green.

“Abbiamo una lunga esperienza nel campo dell’artigianato e della sostenibilità – spiega Marilù Fatigati, fondatrice di Millalù e co-ideatrice di ArtinVerde -, per questo abbiamo deciso di sfruttare l’occasione rappresentata da NextGenerationEu per mettere al centro di questo tipo di imprese, improntate su artigianato, design, architettura, moda e creatività, il tema della transizione ecologica. Si tratta spesso imprese di piccole e medie dimensioni, ma questo non le rende meno competitività sul piano dell’innovazione e della sostenibilità.

Da questa convinzione nasce ArtinVerde e la volontà di mettere insieme professionisti di altissima qualità per un percorso di formazione gratuito, tra workshop, laboratori, sessioni peer-to-peer e incontri in aula per equipaggiare professionisti e creativi con le competenze necessarie per affrontare le sfide della sostenibilità. Un team di esperti guida i partecipanti in ogni fase del percorso, offrendo supporto continuo per sviluppare al meglio le competenze di ognuno”.

Per iscriversi al corso sull’architettura è necessario collegarsi al sito https://artinverde.it/ e registrarsi gratuitamente con l’apposito modulo. Sul sito è possibile consultare programma e relatori. Sul sito è possibile consultare programma e relatori.

Il prossimo e ultimo appuntamento sarà poi a fine novembre con il focus formativo dedicato all’artigianato.

ArtinVerde si basa su quattro principi fondamentali: innovazione (utilizzo di tecnologie digitali all’avanguardia), ecosostenibilità (attenzione all’ecocompatibilità dei materiali e dei processi), economia circolare (valorizzazione del riutilizzo e del riciclo), cooperazione e inclusione (incentivazione di reti collaborative e inclusione).