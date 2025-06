Biciclette elettriche ad operatori Asia

- pubblicità -

A partire dai prossimi giorni gli operatori Asia saranno dotati di biciclette elettriche per effettuare le operazioni di spazzamento e pulizia nelle strade del centro cittadino.

Sono sette nuovi mezzi a pedalata assistita – presentati questa mattina in Piazza Municipio in occasione della ‘Giornata mondiale della Bicicletta’ – che agevoleranno gli operatori ecologici nelle attività di raccolta dei rifiuti. L’iniziativa parte in via sperimentale nel centro storico e rappresenta un ulteriore passo verso un servizio sempre più moderno, ecologico e sostenibile per il decoro urbano della città.

“Presentiamo quest’importante iniziativa proprio nella Giornata mondiale della Bicicletta per rendere più sostenibili e più ecologici i processi di raccolta e spazzamento manuale – ha sottolineato l’assessore al Verde e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada -. Negli ultimi mesi abbiamo anche posizionato nuovi cestini intelligenti, sicuramente la città è molto più pulita rispetto a qualche anno fa ma dobbiamo continuare in questa direzione e fare ancora molto”.

“Lavoriamo per offrire, passo dopo un passo, un volto europeo alla città di Napoli con strumenti nuovi e sempre più all’avanguardia – ha dichiarato l’amministratore Unico di Asia, Domenico Ruggiero -. La sperimentazione delle prime sette bici a pedalata assistita agevolerà il lavoro degli operatori economici ed aumenterà l’efficienza nella pulizia delle strade, con un occhio sempre attento all’ambiente e alla salute dei nostri operatori. Partiamo dal centro e poi passeremo all’inserimento dei nuovi mezzi nelle altre Municipalità”.