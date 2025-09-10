Città del sole per la mobilità sostenibile

- pubblicità -

Città del sole, la storica catena di negozi italiana specializzata in giochi educativi e creativi, presenta un’iniziativa assolutamente innovativa anche a Napoli per il back to school 2025: “Maxi Rientro a Scuola con Micro“, un progetto attivo in tutta Italia che dà la possibilità di trasformare il disegno di un bambino in un vero monopattino in edizione limitata. Per la prima volta sarà giovanissimo l’artista che vedrà il suo disegno su carta diventare un incredibile tre ruote.

L’iniziativa si inserisce nel trend della mobilità sostenibile urbana: i monopattini Micro rappresentano infatti una soluzione ecologica per gli spostamenti casa-scuola, educando i più giovani a forme alternative di trasporto.

I giovani artisti sono invitati a personalizzare la pedana di un monopattino attraverso disegni e colori unici. Il progetto più creativo e originale verrà selezionato per diventare un autentico Maxi Micro limited edition, che sarà disponibile esclusivamente nei punti vendita Città del sole a partire dall’anno prossimo.

“Questa campagna è perfettamente in linea con la nostra filosofia: unire gioco, creatività e apprendimento“, dichiara Graziano Grazzini, Amministratore Delegato di Città del sole. “Non si tratta solo di colorare un disegno, ma di vedere le proprie idee prendere forma in un oggetto reale che accompagnerà altri bambini nei loro spostamenti sostenibili quotidiani per anni.”

L’evento si svolge nei punti vendita Città del sole di tutta Italia nel mese di settembre e venerdì 12 settembre toccherà il negozio di Napoli di Via Chiaia, 137 (non occorre prenotazione).

I piccoli partecipanti potranno disegnare e colorare liberamente la pedana del monopattino Maxi Micro direttamente in negozio, avendo a disposizione un’infinità di colori. Città del sole ha pensato anche a chi non avrà modo di recarsi in un punto vendita e potrà lavorare direttamente da casa, scaricando tutto il materiale necessario direttamente a questo LINK.

“Maxi Rientro a Scuola con Micro” ridefinisce il concetto tradizionale di rientro scolastico, trasformandolo in un’esperienza creativa e partecipativa. Il progetto coinvolge le famiglie in un’attività condivisa che stimola la creatività dei bambini e li avvicina alle tematiche di sostenibilità ambientale.

Sarà napoletano l’artista del tre ruote più bello di sempre?