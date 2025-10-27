Città della Scienza e WWF Italia insieme per cultura scientifica e sostenibilità ambientale

- pubblicità -

Città della Scienza e WWF Italia ETS hanno siglato un Protocollo d’Intesa per avviare una collaborazione finalizzata alla promozione della cultura scientifica e ambientale, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

La partnership intende sviluppare iniziative congiunte di sensibilizzazione ambientale, progetti educativi innovativi per scuole, famiglie e cittadini, e attività laboratoriali presso spazi museali, scolastici e urbani. Verranno promossi anche eventi, campagne di sensibilizzazione e progetti specifici di interesse comune, come il programma Urban Nature di WWF Italia, volto a rigenerare la biodiversità nelle città e a coinvolgere attivamente i cittadini nella cura degli spazi urbani.

Grazie a questa collaborazione, Città della Scienza e WWF Italia puntano a favorire la condivisione di conoscenze e buone pratiche, valorizzando le rispettive competenze e infrastrutture, con l’obiettivo di costruire una società più consapevole, inclusiva e sostenibile.

Sinergia con l’Oasi WWF degli Astroni

Una potenziale e significativa sinergia in questo quadro di collaborazione è rappresentata dall’Oasi WWF del Cratere degli Astroni. Questo sito di elevato valore naturalistico e geologico, gestito dal WWF e situato in prossimità di Città della Scienza, può diventare un laboratorio a cielo aperto per progetti didattici e di ricerca congiunti. L’Oasi offre un contesto unico per esperienze immersive sulla biodiversità, la geologia e l’ecologia, integrando l’offerta museale e laboratoriale di Città della Scienza con l’osservazione e lo studio diretto della natura.

Tale integrazione permetterà di creare un polo di eccellenza per l’educazione scientifica e ambientale, unendo la divulgazione museale all’esperienza sul campo.

Nota informativa per l’allegato fotografico. Le immagini allegate al presente comunicato stampa documentano l’iniziativa Urban Nature 2025, promossa e organizzata dal WWF Italia, dedicata alla valorizzazione della biodiversità urbana. La manifestazione si è svolta con successo nei giorni 4 e 5 ottobre 2025 presso gli spazi di Città della Scienza, Ente che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa in qualità di host e partner scientifico-divulgativo. Nel corso delle due giornate, il pubblico ha avuto la possibilità di visitare e interagire con i tre “Panda Point” informativi allestiti all’interno della struttura, punti focali per attività didattiche, workshop e momenti di approfondimento sui temi della natura in ambito cittadino e della sostenibilità ambientale.