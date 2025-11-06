Città e Mare: Paesaggi del Rischio, l’incontro

- pubblicità -

Si è svolta ieri nella Chiesa di San Severo al Pendino, la giornata di studio “Città e Mare: Paesaggi del Rischio”, dedicata alla resilienza dei paesaggi costieri e urbani. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (DiARC) e dall’Università Iuav di Venezia, rientra nel progetto MIRACLE – Multi-risk Integrated Resilience Approach for Coastal Landscapes and Environments, finanziato dal PNRR.

MIRACLE è coordinato dal Prof. Francesco Musco, responsabile scientifico della ricerca dell’Università Iuav di Venezia: questo progetto ha coinvolto tanti territori costieri italiani, da Ravenna a Rimini, da Venezia al Delta del Po, da Bagnoli a Castellammare di Stabia, dialogando con le istituzioni locali sui temi legati al multi-rischio.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, accademici, esperti e studenti, che si sono confrontati sulle sfide legate ai cambiamenti climatici, ai rischi ambientali e alle strategie di adattamento urbano.

Tra i temi affrontati: la pianificazione resiliente, la tutela del patrimonio costiero e le nuove prospettive di ricerca interdisciplinare.

Il Comune di Napoli, con l’Assessorato all’Urbanistica, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per il futuro della città:

“Napoli è una città che vive il mare come risorsa, ma anche come sfida. La resilienza urbana non può prescindere da una visione integrata che coinvolga ricerca, pianificazione e partecipazione. Eventi come ‘Città e Mare’ ci aiutano a costruire consapevolezza e a promuovere politiche più efficaci per la tutela del nostro territorio”.

La giornata si è conclusa con una sessione laboratoriale dedicata alla mappatura e al multi-rischio con gli studenti del corso “Design Studio for Hurban Heirtage” del Master of Science ArcHer (Architecture & Heritage), che ha messo in dialogo esperienze nazionali e internazionali, offrendo spunti concreti per il futuro della progettazione urbana in contesti costieri.