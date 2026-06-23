Comunità energetiche rinnovabili e transizione ecologica, incontro a Giugliano

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Si terrà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 18:30, presso Natura Urbana – Green Club Zone in Vicinale Cesa di Parete, 40 a Giugliano (NA), l’incontro pubblico “L’Europa che investe nel futuro – Comunità Energetiche (CER) e Transizione Ecologica fuori dai vincoli di bilancio”, promosso da Francesco Macillo e dall’APS Amicitia, con il coinvolgimento di esperti del settore energetico, professionisti e rappresentanti istituzionali.

Obiettivi

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo strategico delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel nuovo scenario europeo, alla luce della risoluzione dell’11 marzo 2026 che riconosce la centralità degli investimenti destinati alla transizione ecologica, aprendo nuove prospettive rispetto ai vincoli di bilancio per le spese considerate strategiche per il futuro dell’Unione.

Obiettivi europei in azioni locali

Le Comunità Energetiche rappresentano infatti uno degli strumenti più concreti per trasformare gli obiettivi europei in azioni locali: produzione condivisa di energia rinnovabile, riduzione dei costi energetici, maggiore autonomia e benefici ambientali per cittadini, imprese ed enti locali.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una grande opportunità per i territori – dichiarano gli organizzatori Francesco Macillo e l’Avv. Lelio Mancino, Presidente dell’APS Amicitia – perché consentono di costruire un modello nel quale sostenibilità, innovazione e comunità diventano elementi di crescita. La transizione ecologica deve essere accompagnata da progetti concreti e partecipati”.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è la Dott.ssa Maria C. Biglietto, ESG Manager – Sostenibilità ambientale, che evidenzia come “la diffusione delle Comunità Energetiche rappresenti un passaggio fondamentale per accompagnare cittadini, imprese e istituzioni verso un nuovo modello energetico basato su consapevolezza, responsabilità e sostenibilità concreta. La sfida non è soltanto produrre energia pulita, ma creare valore condiviso per i territori”.

Il programma e gli interventi

Nel corso dell’incontro interverrà l’On. Raffaele Topo, Europarlamentare, che porterà il contributo del Parlamento europeo sul tema degli investimenti per la transizione ecologica e sulle opportunità offerte dal nuovo quadro comunitario. Saranno presenti inoltre l’Ing. Antonio Zanesco, Europrogettista, che approfondirà gli strumenti europei a sostegno dei progetti energetici territoriali, e l’Ing. Valentina Russo, Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), che analizzerà gli aspetti tecnici e operativi delle Comunità Energetiche.

I lavori saranno moderati dall’Avv. Lelio Mancino, Presidente dell’APS Amicitia. Un percorso già avviato anche sul territorio regionale grazie all’attenzione del Vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, che ha sostenuto il precedente confronto dedicato alle Comunità Energetiche, confermando l’importanza di una strategia orientata alla sostenibilità, all’innovazione e allo sviluppo dei territori campani.

“Questo appuntamento – concludono gli organizzatori – vuole essere un momento di confronto operativo tra istituzioni, professionisti e cittadini per comprendere come le Comunità Energetiche possano diventare uno dei pilastri della transizione ecologica e della crescita sostenibile del futuro”.