DSV a sostegno di Plastic Free per la salvaguardia ambientale

- pubblicità -

Prosegue l’impegno verso la salvaguardia ambientale di DSV, azienda leader specializzata in soluzioni di logistica e trasporto, con una nuova iniziativa che la vede al fianco di Plastic Free nel sostenere la nuova edizione di “Sea & Rivers”, l’evento a tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua.

Protagonista il 28 settembre sarà la città di Napoli dove DSV è presente con la sua filiale locale, i cui dipendenti si faranno promotori di un percorso di cittadinanza attiva per pulire la città e sensibilizzare sul tema dell’abbandono dei rifiuti. L’appuntamento è per chiunque voglia partecipare il 28 settembre alle 9.30 presso il monumento Armando Diaz, nei pressi della rotonda Diaz.

Oltre a rappresentare un’importante operazione di clean up, Sea & Rivers vuole portare l’attenzione sulle condizioni ambientali del nostro pianeta. L’umanità produce ormai circa 450 miliardi[1] di chili di plastica all’anno e secondo il World Economic Forum[2], entro il 2050, la produzione potrebbe triplicare rispetto ai livelli del 2016. Secondo uno studio recente[3], nel mondo galleggiano tra gli 82mila e i 358mila miliardi di particelle di plastica, per un totale di chili che va dagli 1,08 ai 4,8 miliardi. E tutto questo solo nello strato più superficiale dell’acqua e senza prendere in considerazione anche le particelle di plastica più piccole.

“In qualità di una delle più grandi aziende di trasporto e logistica a livello globale, in DSV sentiamo la responsabilità di assumere un ruolo di motore nella transizione ecologica – racconta Rossella Valier, Senior HR Director di DSV. “Dal 2019 ci impegniamo a livello globale in favore della sostenibilità, seguendo i nostri valori e allineandoci anche agli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Lo facciamo supportando iniziative locali, come quest’ultima organizzata da Plastic Free a Napoli, per sensibilizzare le persone ad attuare un cambiamento, che parta innanzitutto da sé stessi. Rafforzando il senso di cura rivolto alla “causa comune”, tutti insieme possiamo affrontare le grandi sfide ambientali che la nostra società deve portare avanti”.

Un percorso ecologico e di responsabilità sociale

Parallelamente alla promozione di iniziative di resposnabilità sociale, DSV è impegnata in una serie di attività per affrontare le sfide ambientali e raggiungere il traguardo di azienda carbon neutral entro il 2050. Un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo lo ha Green Logistics, il pacchetto di soluzioni green a sostegno dei clienti e partner che mirano a ridurre l’impronta di carbonio della loro catena di approvigionamento. Questo servizio risponde alla crescente necessità di ridurre le emissioni che non rientrano direttamente sotto il controllo del Gruppo. Nel solo 2023 la domanda di reporting delle emissioni di CO2 è aumentata del 47% a livello globale, e sono stati realizzati oltre 100 progetti volti all’ottimizzazione della supply chain.

[1] https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq0082

[2] https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf

[3] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281596