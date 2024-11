- pubblicità -

Organizzato dal Consorzio FORMA, con il cofinanziamento del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea, ECOINSIEME FESTIVAL offre stand espositivi, laboratori, masterclass, talk, spettacoli, mostre d’arte e visite guidate per la transizione verde delle imprese della filiera produttiva culturale e creativa.

Sono partner di ECOINSIEME FESTIVAL,

• La Fondazione FOQUS, che ha intrapreso un percorso di transizione ecologica del proprio progetto di rigenerazione urbana;

• Scuola di ECODESIGN di NAPOLI, che promuove formazione di eccellenza per i professionisti del Design ecocompatibile;

• NADIR Education, specialista in iniziative di formazione innovative.

• NATURALMENTE srl di Napoli, l’impresa di consulenze ambientali che lancerà il nuovo tour di educazione ambientale “Na(Tour)alMente CLIMA”;

• QUOSTRO, il bar e ristorante ad elevato impegno ecologico, animatore di iniziative per la riduzione degli impatti ambientali secondo i Criteri Ambientali Minimi emessi dal Ministero dell’Ambiente;

• Il Museo PLART, Plastica e Arte, impegnato nella creazione di oggetti di design realizzati con materiali ecologici e tecnologie innovative, tra cui l’Intelligenza artificiale;

• L’impresa RS RAVENNA srl, da sempre in campo per la sicurezza degli eventi rilevanti.

Una ventina gli espositori ammessi a partecipare al FESTIVAL per presentare prodotti e progetti rilevanti per la sostenibilità ambientale. In linea con la filosofia di ECOINSIEME, l’area espositiva sarà allestita con stand di design in cartone riciclato. Tra gli espositori, segnaliamo la Regione Campania, che presenterà le opportunità di istruzione e di formazione professionale e l’ARPAC – Agenzia regionale per l’ambiente – che presenterà le iniziative di divulgazione e educazione ambientale dirette alle scuole e alle imprese.

Tre istituti scolastici superiori parteciperanno ai laboratori dell’ARPAC e di NATURALMENTE srl ai quali le alunne e gli alunni presenteranno i progetti scolastici per la transizione ecologica: Liceo Scientifico F. Brunelleschi, Afragola (NA); ITI E. Maiorana, Somma Vesuviana (NA); Polo delle Arti Caselli Palizzi, Napoli.

LE ATTIVITA’

I partecipanti saranno coinvolti nei TALK SULL’ECOINNOVAZIONE con la partecipazione di autorevoli esperti e imprenditori [Modera Fabio Montagnaro. Partecipano Enrica D’aguanno, Rachele Furfaro, Claudio Gambardella, Luca Valter De Bartolomeis, Diego Guida, Anna Fresa, Edoardo Imperiale, Paolo Iorio, Renato Quaglia, Giulia Scalera, Antonella Violano].

Oltre sessanta gli iscritti alle MASTERCLASS su MARKETING, INNOVAZIONE, FASHION, COMUNICAZIONE, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, a cura di Luigi Amodio, Mariangela Contursi, Marianna Carbone, Massimo Colombo, Mariangela Contursi, Francesca Galasso, Antonia Gravagnuolo, Tommaso Rondinella.

Tra i LABORATORI PER ARTISTI E OPERATORI CULTURALI segnaliamo Donna Carmela Santoro, con lo spettacolo “La Ragna di Mare”, il gruppo di artisti Brunirax, Dario Gaipa, Francesco Giordano, Valeria Pascale, Silvia Rea e Giuseppe Regina che metteranno in campo la loro creatività negli spazi della galleria di FOQUS; la Dance Academy Be Different che produrrà una coreografia di giovani allieve; Mariafelicia Carraturo, campionessa mondiale di apnea e autrice del libro “Il risveglio di Partenope”, Guida editori e Eugenia Laneri, che svolgerà il Laboratorio di consapevolezza alla sostenibilità ambientale.

Il programma COMPLETO di masterclass, conferenze, laboratori, mostre e spettacoli è consultabile sul sito web dell’evento: www.formesostenibili.it

ecoinsiemefestival Programma 8 e 9 novembre