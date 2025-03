Edil San Felice emette un sustainability-linked bond di 4 milioni

- pubblicità -

Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (“la Società” o “Edil San Felice”) – primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, informa che, come annunciato il 10.02.2025, in data odierna è stato emesso un sustainability-linked bond di euro 4.000.000,00, della durata di cinque anni a partire dalla data di emissione, non convertibile e sottoscrivibile esclusivamente da investitori qualificati, anche in caso di successiva circolazione.

Il bond, con caratteristiche strutturali e finanziarie dei titoli collegate al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità prestabiliti, è stato interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, nella misura del 50% ciascuno.

Il prestito obbligazionario sarà funzionale a supportare il piano di investimenti previsto dal management per il periodo 2024-2027 e finalizzato all’ampliamento e al miglioramento dei servizi di Edil San Felice.

In particolare, le risorse saranno destinate a finanziare progetti volti a favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. I fondi raccolti verranno destinati al sostegno di iniziative legate alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché all’acquisto di automezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per i cantieri su tutto il territorio italiano.

Il prestito ha un tasso di interesse variabile pari all’Euribor 3M + un margine di 1,3% annuo – da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate trimestrali.

A partire dal terzo anno dalla data di emissione, il tasso potrà subire un incremento (step-up) o una diminuzione (step-down) di massimo 10 bps per anno (non cumulabile) in base all’attestazione rilasciata da ECOVADIS.

Si prevedono le consuete ipotesi di rimborso anticipato su iniziativa della Società (opzione call) e su iniziativa degli obbligazionisti (opzione put) al verificarsi di determinate condizioni.

Lorenzo Di Palma CEO di Edil San Felice, ha dichiarato: “Siamo onorati che due istituti come UniCredit e Mediocredito Centrale abbiano deciso di riporre la loro fiducia nel nostro percorso di crescita. L’emissione di questo sustainability-linked bond rappresenta un passo significativo al fine di migliorare ulteriormente le nostre performance di sostenibilità. Perseguire comportamenti responsabili e investire in progetti volti a ridurre l’impatto delle nostre attività rappresentano delle assolute priorità per Edil San Felice, per contribuire a proteggere il nostro pianeta e per offrire valore a lungo termine ai nostri investitori”.