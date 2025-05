Edilizia sostenibile, Guerri al GreenMed Expo

- pubblicità -

Guerri partecipa alla sesta edizione del GreenMed Expo & Symposium, in programma dal 28 al 30 maggio 2025 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. GreenMed Expo & Symposium 2025: Napoli, 28-30 maggio

GreenMed si conferma un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile nel Sud Italia, un punto di incontro tra istituzioni, cittadini, imprese e professionisti impegnati nella transizione ecologica ed energetica. La manifestazione si conferma di anno in anno come un laboratorio di idee e progetti per affrontare le sfide dell’ottimizzazione energetica e promuovere un’economia circolare e sostenibile.

Guerri sarà presente al padiglione 5, stand 79, con un’offerta concreta di soluzioni innovative per l’efficientamento energetico e la creazione di comunità energetiche, confermando il proprio impegno nella costruzione di un futuro più verde e responsabile.

Allo stand Guerri, sarà possibile incontrare un team dedicato, pronto a condividere idee e progetti per un’edilizia efficiente e sostenibile, che spaziano dall’energia pulita alla gestione responsabile delle risorse, fino alla valorizzazione del territorio e delle comunità locali.

Attese istituzioni, aziende e cittadini, per scoprire come l’efficientamento energetico possa diventare una realtà concreta e condivisa. In occasione dell’evento, l’azienda presenterà anche la sua nuova “brand identity”, simbolo di crescita, evoluzione e rinnovata ambizione nel settore.

“Negli ultimi anni”, spiega il CEO Alfredo Guerri, “abbiamo attraversato un percorso di crescita ed evoluzione, e oggi siamo orgogliosi di presentare i risultati del nostro lavoro. Questo restyling racconta la nostra trasformazione, la determinazione con cui affrontiamo ogni sfida e la visione che ci guida verso un futuro più sostenibile. Siamo gli stessi, ma con ambizioni rinnovate e un’identità ancora più forte.”

E aggiunge: “Siamo convinti che il cambiamento passi attraverso la condivisione e la collaborazione. Per questo GreenMed rappresenta per noi un’occasione unica per dialogare con professionisti, esperti e stakeholder del settore, unendo le forze per dare forma a un domani più sostenibile”.

Company profile

L’azienda Guerri nasce come un progetto imprenditoriale di Alfredo Guerri caratterizzato da innovazione e competenza. Si specializza nell’edilizia sostenibile e efficientamento energetico e fin da subito si distingue per l’approccio volto alla riduzione dei consumi energetici con l’utilizzo di tecnologie innovative, realizzando soluzioni che migliorano l’impatto ambientale e il benessere delle persone.

Con un approccio integrato e completo, si propone come interlocutore unico in ogni fase del progetto. Gestione di tutte le complessità, permettendo ai clienti di concentrarsi sui loro obiettivi. L’impegno di Guerri è garantire un processo rapido e fluido, eliminando ogni fonte di stress per il cliente. L’azienda, solida e affidabile, è fondata sull’innovazione continua, il costante aggiornamento delle competenze e gli investimenti strategici in tecnologie e risorse umane.

L’approccio al cliente è basato sulla trasparenza, sulla condivisione e su un rapporto di fiducia reciproca. L’ascolto rappresenta il cuore della Guerri-policy: ogni stakeholder viene incoraggiato a fornire feedback e suggerimenti proattivi, considerati preziose opportunità di crescita e miglioramento.

Al momento i core business dell’azienda sono la creazione di CER e l’efficientamento energetico.

Dettagli evento:

GreenMed Expo & Symposium 2025

Mostra d’Oltremare, Napoli

28-30 maggio 2025

PAD 5, STAND 79

Per maggiori informazioni:

segreteria@guerrienergia.it